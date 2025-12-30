¡ÖÌ¼¤Ð¤«¤ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤ÏÁ´Á³¥É¥¥É¥¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×ºÊ¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÊ¤¨¤ËÉ×¤¬º¤ÏÇ¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡© 40ÂåÉ×¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢40Âå¤ÎÃËÀ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤âÀÚ¼Â¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
ºÇ¶á¡¢ºÊ¤«¤é¡ÖÌ¼¤Ð¤«¤ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤ÏÁ´Á³¥É¥¥É¥¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ5Ç¯¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ4Ç¯¡£¤¿¤·¤«¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤è¤êÈæÎ¨¤¬Ì¼½Å»ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ò¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÅìµþÅÔ 40Âå ÃËÀ¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¤´É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ê¤Ë±üÍÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¸½¼Â¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¤Ê¤¢¤Ê¤¢¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¡£¤Ç¤â¡¢±üÍÍ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤ÊÉ×ÉØ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¡Ø´ò¤·¤¤¤è¡Ù¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬Âè°ìÊâ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë½»µÈ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ÈÄí¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉþÁõ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¤¦¤Á¤ÎÉ×¤âÍÎÉþ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡¢¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¡Ø¤ï¤¢¡Á¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¤Í¡ª¡Ù¤È2¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤À¤±¤Ç¥É¥¥É¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÃå¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤´ÈÓ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³°¸«¤ÎÊÑ²½¤¬¡Ö¥É¥¥É¥¡×¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ë
¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ10¥¥í¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤½¤ÎÊ¢¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°ìÇ°È¯µ¯¡ª ¤½¤·¤¿¤é³°½Ð¤Î¤È¤¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Éþ¤â¿·¤·¤¤¤Î¤ò°ì½ï¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 60Âå ÃËÀ¡Ë
¢¡¡Ö2¿Í¤À¤±¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¤ÇÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤ë
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï·ëº§10Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤êÎø¿ÍÆ±»Î¤Î¤³¤í¤Î¤Þ¤Þ²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤ª2¿Í¤À¤±¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÎ¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¾ì½ê¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤Ê¤É¡¢±üÍÍ¤¬Æü¾ï¤È°ã¤¦¶õ´Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡ÊÅìµþÅÔ 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
»ä¤â¤Û¤ÜÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òËº¤ì¤ÆÙ¹¤Í¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¤Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë¤Ò¤È¸ÀÅº¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î²ÖÂ«¡×¤ÎËâË¡
²ÖÂ«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ²Ö¤Ï¡¢À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ìÔÂôÉÊ¡£¿´¤ÎÄì¤Ç¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¼ç¿Í¤¬ÊªÃÖ¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê±£¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÂ«¤ò»Ò¶¡¤¬È¯¸«¡ª ¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤È´î¤Ó¤ÇÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡ÊÆÊÌÚ¸© 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×»ö¼Â¤¬´ò¤·¤¤
¼êºî¤ê¤Ç²¿¤«¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±üÍÍ¤Î¤³¤È¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹Í¤¨¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö2¿Í¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤Ê¸¶ç¤¬¸ú¤¯
±üÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª »ä¤Ï¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Öº£ÅÙ¤ÎµÙ¤ß¤Ë2¿Í¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡Ö2¿Í¤Ç±Ç²è´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡Ö2¿Í¤Ç¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡©¡×¤Ä¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê°ñ¾ë¸© 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¯¿·Á¯¤Ê»þ´Ö
¤â¤·²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª»ÒÍÍ¤òÍÂ¤±¤Æ±üÍÍ¤È2¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¤«¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç2¿Í¤ÇÊâ¤¯¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 50Âå ½÷À¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
ºÇ¶á¡¢ºÊ¤«¤é¡ÖÌ¼¤Ð¤«¤ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤ÏÁ´Á³¥É¥¥É¥¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ5Ç¯¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ4Ç¯¡£¤¿¤·¤«¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤è¤êÈæÎ¨¤¬Ì¼½Å»ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ò¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÅìµþÅÔ 40Âå ÃËÀ¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¤´É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ê¤Ë±üÍÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¸½¼Â¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¤Ê¤¢¤Ê¤¢¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¡£¤Ç¤â¡¢±üÍÍ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤ÊÉ×ÉØ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¡Ø´ò¤·¤¤¤è¡Ù¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬Âè°ìÊâ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë½»µÈ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ÈÄí¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉþÁõ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¤¦¤Á¤ÎÉ×¤âÍÎÉþ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡¢¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¡Ø¤ï¤¢¡Á¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¤Í¡ª¡Ù¤È2¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤À¤±¤Ç¥É¥¥É¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÃå¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤´ÈÓ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³°¸«¤ÎÊÑ²½¤¬¡Ö¥É¥¥É¥¡×¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ë
¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ10¥¥í¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤½¤ÎÊ¢¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°ìÇ°È¯µ¯¡ª ¤½¤·¤¿¤é³°½Ð¤Î¤È¤¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Éþ¤â¿·¤·¤¤¤Î¤ò°ì½ï¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 60Âå ÃËÀ¡Ë
¢¡¡Ö2¿Í¤À¤±¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¤ÇÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤ë
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï·ëº§10Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤êÎø¿ÍÆ±»Î¤Î¤³¤í¤Î¤Þ¤Þ²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤ª2¿Í¤À¤±¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÎ¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¾ì½ê¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤Ê¤É¡¢±üÍÍ¤¬Æü¾ï¤È°ã¤¦¶õ´Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡ÊÅìµþÅÔ 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
»ä¤â¤Û¤ÜÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òËº¤ì¤ÆÙ¹¤Í¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¤Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë¤Ò¤È¸ÀÅº¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î²ÖÂ«¡×¤ÎËâË¡
²ÖÂ«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ²Ö¤Ï¡¢À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ìÔÂôÉÊ¡£¿´¤ÎÄì¤Ç¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¼ç¿Í¤¬ÊªÃÖ¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê±£¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÂ«¤ò»Ò¶¡¤¬È¯¸«¡ª ¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤È´î¤Ó¤ÇÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡ÊÆÊÌÚ¸© 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×»ö¼Â¤¬´ò¤·¤¤
¼êºî¤ê¤Ç²¿¤«¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±üÍÍ¤Î¤³¤È¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹Í¤¨¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö2¿Í¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤Ê¸¶ç¤¬¸ú¤¯
±üÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª »ä¤Ï¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Öº£ÅÙ¤ÎµÙ¤ß¤Ë2¿Í¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡Ö2¿Í¤Ç±Ç²è´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡Ö2¿Í¤Ç¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡©¡×¤Ä¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê°ñ¾ë¸© 40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¯¿·Á¯¤Ê»þ´Ö
¤â¤·²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª»ÒÍÍ¤òÍÂ¤±¤Æ±üÍÍ¤È2¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¤«¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç2¿Í¤ÇÊâ¤¯¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 50Âå ½÷À¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635