¿¹Í§Ê¸½ñ³«¼¨¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤¿²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¤¬¼«»à¿¦°÷¤ÎÊè»²¤ê Âç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡Ú¿¹Í§°äÂ²¡¦É×¤Î»à¤ò½ä¤ëÆ®Áèµ¡Û
¡Ú¿¹Í§°äÂ²¡¦É×¤Î»à¤ò½ä¤ëÆ®Áèµ¡Û
¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¡ª¡Ö¸øÊ¸½ñ¤Ëº´Àî»á¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈºâÌ³¾Ê¤¬ÀÖÌÚ²í»Ò¤µ¤ó¤ËÀâÌÀ
¡¡2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í2Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿12·î30Æü¡¢¿¹Í§»ö·ï¤ÎÊ¸½ñ³«¼¨¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤¿²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Âç¿Ã¤¬¡¢»ö·ï¤ÇÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¶áµ¦ºâÌ³¶É¿¦°÷¡¢ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¡£Âç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤Ïº£Ç¯10·î¤Þ¤ÇÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÇºâÌ³Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£¿¹Í§»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ÇºâÌ³¾Ê¤¬¸¡»¡¤ËÇ¤°ÕÄó½Ð¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÊý¿Ë¤òÊ¤¤·º£Ç¯4·î¤«¤é³«¼¨¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9ËüËç¶á¤¤Ê¸½ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊè»²¤Ï3ÆüÁ°¡¢ºâÌ³¾Ê¤òÄÌ¤·½ÓÉ×¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¢ÀÖÌÚ²í»Ò¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£²ÃÆ£»á¤ÏÄ«9»þ¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ë¤¢¤ëÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤ÎÊè½ê¤òË¬¤ì¡¢²í»Ò¤µ¤ó¤È¿ÆÂ²¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿¡£²ÃÆ£»á¤Ï»ý»²¤·¤¿²Ö¤òÊèÁ°¤Ë¶¡¤¨Àþ¹á¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¸¤Ã¤È40ÉÃ¤Û¤Éµ§¤ê¤òÊû¤²¤¿¡£
¡¡²í»Ò¤µ¤ó¤Ï²ÃÆ£»á¤ÎÃÏ¸µ¡¦²¬»³3¶è¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢µÁÉã¤Î²ÃÆ£Ï»·î¸µÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£»á¤Ï¡ÖÌ¼Ì»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»÷¤Æ¤ë¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ²í»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³«¼¨¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ÃÆ£»á¤ÏÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¿¹Í§³Ø±à¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢Åö»þ¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬¹ñÍÃÏ¤ò8²¯±ß°Ê¾åÃÍ°ú¤¤·Çä¤êÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À¯¼£ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤ÎºÊ¤Î°ÂÇÜ¾¼·Ã»á¤¬³Ø¹»¤ÎÌ¾ÍÀ¹»Ä¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è°úÊ¸½ñ¤ËÂ¿¿ô½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¾Ã¤¹²þ¤¶¤ó¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤Ç¡¢¸å¤ËÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡£
¡¡²í»Ò¤µ¤ó¤¬Ê¸½ñ¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤Æ¤âºâÌ³¾Ê¤ÏÄ¹Ç¯µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯1·î¡¢Âçºå¹âºÛÈ½·è¤Ç²í»Ò¤µ¤ó¤¬Á´ÌÌ¾¡ÁÊ¤¹¤ë¤ÈÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬¾å¹ðÃÇÇ°¤ò·èÃÇ¡£²ÃÆ£Á°ºâÌ³Âç¿Ã¤¬¡Ö¸ø±×¾åÆÃ¤ËÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç17ËüËç°Ê¾å¤â¤ÎÊ¸½ñ¤Î³«¼¨¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êè»²¤Î¸å¡¢²ÃÆ£»á¤ÏÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç²þ¤¶¤ó¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤ò¡¢¤ªÊè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿½¤·¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²í»Ò¤µ¤ó¤¬¿¿Áê²òÌÀ¤Î¤¿¤á¤ÎºÆÄ´ºº¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÁ°¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¾Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êºÆÄ´ºº¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾ðÊó¤ò³«¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¸«¤ëÂ¦¡Ê²í»Ò¤µ¤ó¡Ë¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¼¡¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÈÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î¡Ö¿¹Í§ºÆÄ´ºº¡×
¡¡²í»Ò¤µ¤ó¤Ï²ÃÆ£»á¤ÎÊè»²¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö³«¼¨¤òÁ°¸þ¤¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºâÌ³Âç¿Ã¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆÄ´ºº¤Ë¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖºÆÄ´ºº¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â³«¼¨¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÀÐÇË¤µ¤ó¡ÊÁ°¼óÁê¡Ë¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¡ÊÁ°ºâÌ³Âç¿Ã¡Ë¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦ºâÌ³Âç¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊÒ»³¤µ¤Ä¤¡ÊºâÌ³¡ËÂç¿Ã¤Ë¡ÊºÆÄ´ºº¤ò¡Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ë¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£¤â¤¦¤½¤ì¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²í»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î1Ç¯¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¡©
¡Öº£Ç¯1·î¡¢¹âºÛÈ½·è¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¤ªÊè»²¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤â¤µ¤¾´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹Í§Ê¸½ñ¤Î³«¼¨¤È¤¤¤¦¡È³«¤«¤º¤ÎÈâ¡É¤ò³«¤¤¤¿²ÃÆ£Á°ºâÌ³Âç¿Ã¤ÎÊè»²¤ê¤Ï¡¢ÀÖÌÚ²í»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÈÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤¬¡Ö¿¹Í§ºÆÄ´ºº¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£·èÃÇ¤ò¤¹¤ëÈÖ¤À¡£¡¡¡Ê¿ï»þ·ÇºÜ¡Ë
¡ÊÁêß·Åß¼ù¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¸µNHKµ¼Ô¡Ë