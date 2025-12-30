ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¢²Á³Ê¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤¯¤é¤¤¡×ÍÕ»³¤ÎÊÌÁñ¤ò½é¸ø³«¡ª¸µ½÷Í¥¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤â¡È´é½Ð¤·¡É¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤ÈÅÄÃæÍµÆó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤¬£³£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£¶·î¤ËÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¸µ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤Î¿ÀÆàÀî¡¦ÍÕ»³¤ÎÊÌÁñ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½éÀÜ¶á¡¢ºÊ¤Ç¸µ½÷Í¥¤ÎÎ¤¼Ó¤µ¤ó¡Ê½÷Í¥Ì¾¡¦ÅÄÃæÍýº´¡Ë¤¬¡È´é½Ð¤·¡É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Î±ºÌî²êÎÉ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÊÌÁñ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢°¦¼Ö¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÀö¼Ö¤¹¤ëÀÐ¸¶»á¤Î»Ñ¤¬¡£¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤â¤¦£±£°Ç¯¾è¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏºÊ¤Î°¦¼Ö¤À¤È¤¤¤¦¹âµé¼Ö¤Î£Ô£å£ó£ì£á¡ÊÌó£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¤Î¹ëÅ¡¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥·¡¼¥Ê¤Î¹âµé¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÐ¸¶»á¤¬¡Ö²È¶ñ¤è¤ê¤â·Ê¿§¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ÁêÌÏÏÑ¤¬Áë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡±ºÌî¥¢¥Ê¤¬¡ÖÂçÊÑÊ¹¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ª²È¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¿¤«¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤È¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Î¤¼Ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¡Ë£³£µÇ¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡£¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤ä¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¡¢ÀÐ¸¶»á¤È¤Î¶¦±é¤â¡Ö½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¯ÀÐ¸¶¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤»¤á¤Æ¤â¤Î²¸ÊÖ¤·¡£¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤¹¤«¤»¤Æµ¢¤·¤Á¤ã¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢±ºÌî¥¢¥Ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀÐ¸¶»á¤¬²°¾å¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¼«¤é¾Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢±ºÌî¥¢¥Ê¤é¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐ¸¶»á¤ÏÎ¤¼Ó¤µ¤ó¤ò¤Ê¤ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡©¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤´¤¤²¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÊÖÅú¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤ó¡¢±ü¤µ¤ó¡£¤¦¤µ¤®Ç¯¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Î¤¼Ó¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÇ¯¤¬¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¤¼Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÐ¸¶»á¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¡©¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£À¯¼£²È¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö³Ú¤Í¡¢º£¤Ï¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤À¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤Ë¤â¼è¤êÁ¶¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤·¤Í¡£ÈÕÇ¯¤Ï¤â¤¦³Ú¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£