¹ÈÇò»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤Î½÷À»Ê²ñ¼Ô£³¿Í¤Ëµ¤¸¯¤¤¡ÖÇöÃå¤À¤·¿´ÇÛ¡×
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê£´£°¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Î£È£Ë¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£´£³¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö£Î£È£ËÄìÎä¤¨¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷À¿Ø¤È¤«ÇöÃå¤À¤·¿´ÇÛ¤À¤Ê¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÈË¼¸ú¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿½÷À»Ê²ñ¼Ô£³¿Í¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡½é»Ê²ñ¤Îº£ÅÄ¤Ï¡Ö´û¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÎ¢¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¤Ç¤â¹ÈÇò¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼ç±é¤·¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¶¦±é¼Ô¤È¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¼Â»Ü¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°½À¥¤Ï¡ÖÁ°¤è¤ê¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢Ê¬¤«¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Í¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¤Î¥ê¥Ï¤Ç¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¤Î¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ä©Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é£±¿ÍÌÜ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¤éµÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢³Ú²°¤ÎÊý¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤±¤ó¶Ì¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¡£°½À¥¤Ï¡Ö¤±¤ó¶Ì¤Î¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¡¢¤Ï¤¤¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¤È¶ÛÄ¥¤¬ÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»þ¤ËÄ°¤¤¤¿²Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢£Ï£Ò£Á£Î£Ç£Å¡¡£Ò£Á£Î£Ç£Å¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤êµ×ÊÝÅÄÍø¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤À¡¢¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤¬²û¤«¤·¤¤³Ú¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú°ìÊ¸»ú¤òÊ¹¤«¤ì¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÌ´¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡ÖÇ¯Îð½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¤Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢Ì´¤¹¤´¤¤¸«¤ë¡£»Ò°é¤Æ¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤·¡¢Ì´¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì´¤¦¤Ä¤Ä¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£°½À¥¤Ï¡Ö£±Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡¢Áá¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¡ØÁá¡Ù¡£ºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ä«¤¬¥Û¥ó¥È¤ËËèÄ«Áá¤¤¡ª¡×¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¡ØÁö¡Ù¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖµîÇ¯¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£¥Û¥ó¥È¤Ë°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¤Î¡Ø½Ö¡Ù¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£