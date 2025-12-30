¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛDa-iCE¹©Æ£Âçµ±&²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬ºî¶Ê¾Þ¼õ¾Þ¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤É¡Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Da¡ÝiCE¤Î¹©Æ£Âçµ±¡Ê38¡Ë¤È²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬ºî¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ò¡¢2¿Í¤Çºî»ì¤Èºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£¼ÀÁö´¶¤ÈÀÄ½Õ¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Da¡ÝiCE¤ÏºòÇ¯¡ÖI wonder¡×¤Ç¡¢22Ç¯¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖCITRUS¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ò5¿Í¤ÇÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£