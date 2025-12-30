Î¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ó°Ì¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥ä¥Ë¥¹¡¿NBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ÅÓÃæ·Ð²áÂè°ìÃÆ
¡¡12·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£NBA¤Ï¡¢18Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026¡×¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÅÓÃæ·Ð²áÂè°ìÃÆ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤ÎÅêÉ¼¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì10Ì¾¤¬¥¹¥¿ー¥¿ーÏÈ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤¬50¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¸½ÌòNBAÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅêÉ¼¤¬³Æ25¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¡¢¹ç·×¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥³¥¢¤Î½ç¤Ç¥¹¥¿ー¥¿ーÏÈ¤¬·èÄê¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Îµå±ã¤Ï¡È¥¢¥á¥ê¥«¥Áー¥àÂÐ¥ïー¥ë¥É¥Áー¥à¡É¤ÎÂÐÀï·Á¼°¤¬½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎNBAÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë2¥Áー¥à¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Î³°¹ñÀÒ½Ð¿È¤ÎNBAÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë1¥Áー¥à¤Î·×3¥Áー¥à¡Ê³Æ¥Áー¥àºÇÄã8Ì¾¡Ë¤¬¡¢1¥¯¥©ー¥¿ー12Ê¬¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÂÐÀï¡£
¡¡¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ÅÓÃæ·Ð²áÂèÆóÃÆ¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¡¢ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¡£¥¹¥¿ー¥¿ーÏÈ¤Ï1·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Ü¡¢¥ê¥¶ー¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢NBAÁ´30¥Áー¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥ÁÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2·î16Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥Ûー¥à¡¢¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2026Ç¯¤ÎNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ø¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë3¥Áー¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇÄã8¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿ー¥¿ーÏÈ¤È¥ê¥¶ー¥ÖÏÈ¤Î·×24Ì¾¤ÎÆâÌõ¤Ç¡¢¤â¤·¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿ÈÁª¼ê16Ì¾¤È¡¢³°¹ñÀÒ½Ð¿ÈÁª¼ê8Ì¾¡ÊÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¾¹ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊÆ¹ñÁª¼ê¤â´Þ¤á¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢NBA¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Êー¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ë¥Ðー¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤¬ºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤Ê8Ì¾¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡12·î30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ÅÓÃæ·Ð²áÂè°ìÃÆ¤Î³Æ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¾å°Ì20Áª¼ê¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£¥¦¥§¥¹¥È¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î124Ëü9518É¼¡¢¥¤ー¥¹¥È¤Ç¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤¬119Ëü2296É¼¤Ç1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨°Ê¹ß¥Áー¥àÌ¾¤ÏÎ¬¾Î¡¢¥«¥Ã¥³Æâ±¦Â¦¤Ï¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Î½Ð¿ÈÁª¼ê¤Þ¤¿¤ÏÆó½Å¹ñÀÒ¤Î¤ßµºÜ
Luka Dončić and Giannis Antetokounmpo lead their conferences in the first fan returns in NBA All-Star Voting 2026.
Fans (50% of the vote) join NBA players (25%) and a media panel (25%) in selecting five players in each conference honored as starters.
Next fan update: 1/6. pic.twitter.com/pHykl9yhTE
- NBA Communications (@NBAPR) December 29, 2025
¢¡¢£NBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026 ¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ÅÓÃæ·Ð²áÂè°ìÃÆ
¡ã¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ä
£±°Ì ¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¡§124Ëü9518É¼
£²°Ì ¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡¿¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡§112Ëü8962É¼
£³°Ì ¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡Ê¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§103Ëü1455É¼
£´°Ì ¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë¡§87Ëü8621É¼
£µ°Ì ¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡§76Ëü9362É¼
£¶°Ì ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§65Ëü85É¼
£·°Ì ¥Ç¥Ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¡§60Ëü6299É¼
£¸°Ì ¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡§54Ëü8754É¼
£¹°Ì ¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡§53Ëü6555É¼
10°Ì ¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡§40Ëü5379É¼
11°Ì ¥¢¥ë¥Ú¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥ó¥°¥ó¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡¿¥È¥ë¥³¡Ë¡§30Ëü8346É¼
12°Ì ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡§21Ëü5301É¼
13°Ì ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡Ê¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§14Ëü4178É¼
14°Ì ¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë¡§13Ëü656É¼
15°Ì ¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«ー¡Ê¥µ¥ó¥º¡Ë¡§12Ëü1123É¼
16°Ì ¥é¥¦¥ê¡¦¥Þ¥ë¥«¥Í¥ó¡Ê¥¸¥ã¥º¡¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¡§11Ëü2209É¼
17°Ì ¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー3À¤¡Ê¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§11Ëü1411É¼
18°Ì ¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡Ë¡§9Ëü3113É¼
19°Ì ¥Á¥§¥Ã¥È¡¦¥Û¥ë¥à¥°¥ì¥ó¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§9Ëü2210É¼
20°Ì ¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡§8Ëü5325É¼
¥¦¥§¥¹¥È7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡ã¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ä
£±°Ì ¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¿¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¡§119Ëü2296É¼
£²°Ì ¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Þ¥¯¥·ー¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡Ë¡§107Ëü2449É¼
£³°Ì ¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§104Ëü601É¼
£´°Ì ¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡Ë¡§100Ëü171É¼
£µ°Ì ¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§85Ëü1155É¼
£¶°Ì ¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§80Ëü8276É¼
£·°Ì ¥«ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¡§51Ëü577É¼
£¸°Ì ¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê¥Ûー¥¯¥¹¡Ë¡§30Ëü2367É¼
£¹°Ì ¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥·¥¢¥«¥à¡Ê¥Ú¥¤¥µー¥º¡¿¥«¥á¥ëー¥ó¡Ë¡§15Ëü5910É¼
10°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¡Ê¥Í¥Ã¥Ä¡Ë¡§15Ëü370É¼
11°Ì ¥é¥á¥í¡¦¥Üー¥ë¡Ê¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡Ë¡§13Ëü5236É¼
12°Ì ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥à¡Ê¥é¥×¥¿ー¥º¡Ë¡§13Ëü618É¼
13°Ì OG¡¦¥¢¥Ì¥Î¥Óー¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¡§12Ëü3349É¼
14°Ì ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥®¥Ç¥£ー¡Ê¥Ö¥ë¥º¡¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡§11Ëü5000É¼
15°Ì ¥ß¥±¥ë¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥º¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§11Ëü3939É¼
16°Ì ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ïー¥È¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§10Ëü6037É¼
17°Ì ¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¨¥ó¥Óー¥É¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡¿¥«¥á¥ëー¥ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡§10Ëü2017É¼
18°Ì ¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡Ê¥Òー¥È¡Ë¡§10Ëü390É¼
19°Ì ¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ð¥ó¥±¥í¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡§9Ëü9565É¼
20°Ì ¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥ï¥°¥Êー¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¡§9Ëü8834É¼
¥¤ー¥¹¥È2°Ì¤Ë¤Ï¥Þ¥¯¥·ー¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡ÚÆ°²è¡Ûº£¥·ー¥º¥óÂè10½µ¤Î¥Ù¥¹¥È¥âー¥á¥ó¥È½¸¡ª