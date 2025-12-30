¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¡ª¡ª¡ª¡×Ë¾ºÎ¶¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡È¥¬¥Á¥¬¥Á¡É¶ÛÄ¥¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¡×¡Ö²£¹Ë¤ÎÆÃ¸¢¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡Âè74Âå²£¹ËË¾ºÎ¶Á´¹ñ¸å±ç²ñ¸ø¼°¤¬12·î25Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ê39¡Ë¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢Î©Ï²Éô²°¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡Ä¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÎË¾ºÎ¶¤È¥Ö¥ì¥¶ー¤òÃå¤¿ÀÐ¸¶¤Î¾Ð´é¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸å±ç²ñ¸ø¼°¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢²£¹Ë¤â»×¤ï¤º¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈË¾ºÎ¶¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö½Å¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¤Î¤ª±Û¤·¤ò¡¢Éô²°°ìÆ±³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖË¾ºÎ¶¤Î¼ê¤ÈÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Î´é¥µ¥¤¥º°ì½ï¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö²£¹Ë¤ÎÆÃ¸¢¡×¡Ö²£¹Ë¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£