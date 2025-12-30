º£Ç¯¤Ï2¤Ä¤ÎÂç·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó±Ä¶È³«»Ï¡ÊÈþ±´»Ô¡Ë
ËÌ³¤Æ»Èþ±´»Ô¤Î¡ØÈþ±´¥¹¥Îー¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤è¤êÌ¾¾Î¤¬¡ØAlpen SNOWLANDÈþ±´¡Ù¤Ë²þ¤á¤é¤ì¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó
º£Ç¯¤Ï2¤Ä¤ÎÂç·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó
¿¿¤ÃÇò¤ÊÀã¸¶¤òµ¤µå¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍ·Í÷¤¹¤ë¡ØÇ®µ¤µåÂÎ¸³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤À¤±¤¬½Ð²ñ¤¨¤ë¡È´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¡É¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾Ý¾ò·ï¤¬Â·¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ±´»Ô¤«¤é¸«¤¨¤ë»³¡¹¤Î·Ê¿§¤ò¶õ¤«¤éÆÈ¤êÀê¤á¡ª¡¡À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢É÷¤¬Ì£Êý¤·¤¿¤È¤¤À¤±¼Â¸½¤¹¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡¡²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Û¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤Ï¡¢¶õµ¤¤ÎÎÏ¤ÇÉâ¾å¤·¡¢Ê¿Ã³¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀã¡¦¿å¡¦ÅÚ¡¦¼Ç¤Ê¤ÉÃÏ¼Á¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¾è¤êÊª¤Ç¤¹¡£
Á´Ä¹Ìó5£í¤Î¥âー¥¿ー¥Üー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¾è¤êÊª¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ë6Ì¾¤¬¾è¼Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¤¦¤Á1Ì¾¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¡£Àã¸¶¤ò³ê¤é¤«¤Ë¿Ê¤à¡È¿·´¶³Ð¡É¤ÎÉâÍ·¡¦Áö¹ÔÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ØAlpen SNOWLANDÈþ±´¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¡¢¥¹¥Îー¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»Ò¤É¤â¤â±¿Å¾¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¡¢4ÎØ¥Ð¥®ー¤Ê¤É¡¢10¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Îー¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¾ðÊó
Alpen SNOWLANDÈþ±´¡Êµì¡§Èþ±´¥¹¥Îー¥é¥ó¥É¡Ë
º£Ç¯ÅÙ±Ä¶È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü～2026Ç¯3·î22Æü¤Þ¤Ç
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»Èþ±´»Ô»úÃã»ÖÆâ250-1
ËÌ³¤Æ»Èþ±´¤ÎÀãÍ·¤Ó¾ì¡ØAlpen SNOWLANDÈþ±´¡Ù¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²Ï¢¤ì¤«¤é¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¹¥¤¤Þ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Îー¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤½¤¦¡ª
Èþ±´±Ø¤«¤é¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÇË¬¤ì¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Ê¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
