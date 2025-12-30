Ãæ¹ñ¤ÇÊ¸²½ºâ¤Î´æºîµ¿ÏÇÁê¼¡¤°¡¢¹¾À¾¾ÊÇîÊª´Û¤ÏÈÝÄê¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î29Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎþ¹çÁáÊó¤Ï¡¢ÆîµþÇîÊª±¡½êÂ¢³¨²è¤ÎÎ®½Ðµ¿ÏÇ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤¤¤Þ¤ÀÅö¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¹¾À¾¾ÊÇîÊª´Û¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤Ë´æºî¡Ê¤¬¤ó¤µ¤¯¡Ëµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢Æ±´Û¤¬¸ø¼°À¼ÌÀ¤Ç¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´æºîµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÎµÜÇîÊª±¡¤¬½êÂ¢¤¹¤ëËÌÁ×»þÂå¤Î½ñ²È¡¦ÊÆ芾¡Ê¤Ù¤¤¤Õ¤Ä¡Ë¤Î¡Ö¹Ô½ñ»°»¥´¬¡×¤À¡£Æ±ºîÉÊ¤Ï12·î16Æü¤«¤éÍèÇ¯3·î1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»³Ã«²í½¸¡¦²«Äí·øÀ¸ÃÂ980¼þÇ¯ÆÃÊÌÅ¸¡×¤Î¤¿¤á¡¢¹¾À¾¾ÊÇîÊª±¡¤¬¸ÎµÜÇîÊª±¡¤«¤é¼Ú¤ê¼õ¤±¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤ò»²´Ñ¤·¤¿Ãæ¹ñ½ñË¡²È¶¨²ñ¤Î¸µ²ñ°÷¡¦Îä¹±±§¡Ê¥ë¥ó¡¦¥Û¥ï¥ó¥æ¡¼¡Ë»á¤¬¡¢Å¸¼¨Ãæ¤Î¡Ö¹Ô½ñ»°»¥´¬¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Öµ¶Êª¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Îä»á¤Ï¡¢Å¸¼¨Ãæ¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ¦ÌÌ¤«¤é¤Î¾ÈÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸ÎµÜÇîÊª±¡¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Î²èÁü¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È°ìÉô¤ÎÊ¸»ú¤ÎÇ»Ã¸¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹¾À¾¾ÊÇîÊª´Û¤Ï28Æü¡¢SNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²È¤Î´ØÏ¢µ¬Äê¤Ë±è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥Åª¤ËÅ¸¼¨²ñ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨Ãæ¤ÎÊÆ芾¡Ø¹Ô½ñ»°»¥´¬¡Ù¤ÏËÜÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢°õºþÊª¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¸ø¼°À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÆîµþÇîÊª±¡½êÂ¢³¨²è¤ÎÎ®½Ðµ¿ÏÇ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¹ñ²ÈÊ¸Êª¶É¤ÎÄ´ºº³«»Ï¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÎ×»þÊÄ´Û¤·¤¿ÇîÊª´Û¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤¦¤ï¤µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡·ú¾ÊÊ¡Å¤»ÔÇîÊª´Û¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë²ÏÅåÊ¸ÊªÇîÊª±¡¡¢ËÌµþ¶âÀÐÇîÊª´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊÄ´ÛÍýÍ³¤ò¡Ö°ìÉô»ÜÀß¤äÀßÈ÷¤Î²þ½¤¹©»ö¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÌµþ»ÕÈÏÂç³ØÀ¯ÉÜ´ÉÍý¸¦µæ±¡¤ÎÅâÇ¤¸à¡Ê¥¿¥ó¡¦¥ì¥ó¥¦¡¼¡Ë±¡Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÆîµþÇîÊª±¡½êÂ¢ÉÊ¤ÎÎ®½Ðµ¿ÏÇ¤¬º£¸åÎ©·ï¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤³¤Î°ì·ï¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤·Ù¾â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Ê¸Êª¤Î´ÉÍý¤äÊÝ¸î¤ÎÌäÂê¤ò¤è¤ê½Å»ë¤·¡¢ÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æîµþ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢Åö¶É¤Ï¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢±ø¿¦¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡¿¸¶Ë®Ç·¡Ë