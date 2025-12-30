AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡Ö²»³Ú»Ø´ø¼Ô¡×¤ËÊÑ¿È¡¢2026¹¾À¾¿·Ç¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÅÐ¾ì¡½Ãæ¹ñ
2026¹¾À¾¿·Ç¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬28Æü¡¢¹¾À¾·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼Âç·à±¡¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢AI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÃÒ²»¡×¤¬¡Ö²»³Ú»Ø´ø¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Ãæ±û²»³Ú³Ø±¡¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ëºî¶Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿2¶Ê¤Î¡ÖAI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×ºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤ËÌ¤Íè´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤¬Í»¹ç¤·¤¿²»³ÚÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¿ÍÌ±ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¸Åä·¶¨ÁÕ¶Ê¡ÖÈËÀ±»¶ÍîÅªÌë晚¡ÊÀ±¡¹¤¬»¶¤é¤Ð¤ëÌë¡Ë¡×¤Ï¡¢¸ø±éÁ´ÂÎ¤òºÇ½é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£AI¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¸À®µ»½Ñ¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê²»³Ú¤ÎÀûÎ§¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉñÂæ¾å¤ÎSF´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¸÷¤È±ÇÁüÉ½¸½¤òÆ±»þ¤Ë¶îÆ°¤·¡¢1000Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÌ±Â²²»³Ú¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¡¢AIºî¶Ê¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È»Ø´ø¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¸À®¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ìÏ¢¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Éý¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï´ÑµÒ¤ËË×Æþ·¿¤ÎÈþÅªÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÅÁÅý·Ý½Ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿»²¹Í¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë