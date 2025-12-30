AKB48¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¥ì¥³Âç¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Î¡ÖÎø¥Á¥å¥ó¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤âÅÐ¾ì
¡¡AKB48¤¬30Æü¡¢TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢OG¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï²Î¾§¶Ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÏÀß20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh¡¡my¡¡pumpkin¡ª¡×¤Ë¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤ÆÁ°ÅÄ¡¢¹â¶¶¡¢¾®Åç¡¢»Ø¸¶¤Î4¿Í¤¬»²²Ã¡£Æ±ºî¤¬´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖOh¡¡my¡¡pumpkin¡ª¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë»Ñ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï12Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£Æ±¶Ê¤Ï14Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÎø¥Á¥å¥ó¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÎø¥Á¥å¥ó¤òÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´ñÀ×¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¤òÍÙ¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ïµ®½Å¡×¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¤¤¤ëÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¤ß¤ì¤ëÀ¤³¦ÀþÂ¸ºß¤·¤Æ¤ë¤Î¥¢¥Ä¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¥À¥ó¥¹¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®Åç¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¥È¡¼¥¯¤Î°ÂÄê´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿»Ø¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤µðÂç¤ª¤Ë¤®¤ê°®¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£