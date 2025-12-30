HANA¡¢¡Ø¥ì¥³Âç¡ÙºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤ÇÎÞ¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡× BMSG½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿HANA
ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´¶·ã¡£YURI¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ B-RAVE¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢HONEYs(HANA¤Î¥Õ¥¡¥ó)¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖBlue Jeans¡×¤òÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÈäÏª¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
HANA¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBMSG¡×¤È¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½÷À¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖBMSG¡×½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂç³èÌö¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â·è¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢CUTIE STREET¡¢SHOW-WA ¡õ MATSURI¡¢HANA¡¢BOYNEXTDOOR¤Î4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
