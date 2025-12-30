Google ¥Þ¥Ã¥×¤ÎÅþÃåÍ½Äê»þ´Ö¡£Áá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
2025Ç¯12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½ñÀÒÂèÆóÃÆ¡ØGIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ¡Ù¤Ï¡¢RPG¡Ê¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¥Þ¥¨¥Î¡¢Ãæ¶¶¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÙ¹ïÀ£Á°¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ë¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÎÀäË¾´¶¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÍ½Â¬»þ´Ö¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ÂÁ´¥Þ¡¼¥¸¥óÉÕ¤¤Î¡¢"Åý·×Åª¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö"
¼Â¤Ï¤¢¤ì¡¢Ê¿¶Ñ°ÜÆ°»þ´Ö¡Ü°ÂÁ´¥Þ¡¼¥¸¥ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢¡Ö¤Û¤Ü³Î¼Â¤ËÃå¤±¤ë¡×»þ´Ö¡£²áµî¤Î½ÂÂÚ·¹¸þ¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¡¢¾è´¹¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¡¢ºÇÃ»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÅý·×Åª¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤«¤«¤ë»þ´Ö¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
µÓÎÏ¤È¥¢¥×¥êÊ»ÍÑ¤ÇÂÇÇË¤Ç¤¤ë¡©
¤¿¤È¤¨¤ÐÅÌÊâ¤Ï¡¢»þÂ®Ìó4.5kmÁÛÄê¤Ç¡¢¾è´¹¤Ç¤âÁö¤é¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÁáÊâ¤¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð»þÂ®6kmÁ°¸å¡Ë¤Ë¤¹¤ì¤ÐÌó25%Ã»½Ì²ÄÇ½¡£¿®¹æ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â°Õ¼±¤·¤Æ¾®Áö¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ï¡¢¸ø¼°¥À¥¤¥ä¡ÜÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾è´¹¤¬Á°Äó¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÞ¤²¤Ð1ËÜÁ°¤Ë¾è¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖYahoo!¾è´¹°ÆÆâ¡×¤ä¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È¡×¡Ö¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡×¤òÊ»ÍÑ¤·¡¢±Ø¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¤â²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¥¿¥¤¥È¤Ê¾è¤ê´¹¤¨¥×¥é¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡¢¼Â¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÎÊ»ÍÑ¤ÈµÓÎÏ¤ò¶î»È¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°ÅÝ¤»¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£´õË¾¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌµÍý¤Î¤·¤¹¤®¤Ï»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡ª
¥®¥º¥â¡¼¥É¤ÎËÜÂè2ÃÆ¡ØGIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥¢¥×¥ê¤ÎÍ½Â¬¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source: GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ