Ê¿À®½÷»ù¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ëーー¥Ã¥Ã♡¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û²ó¤¹¼ê¤¬¤È¤Þ¤é¤ó¥Ã¡ª¡Ö²û¤«¤·¥­¥ã¥é¡×

Ê¿À®¥ì¥È¥í¥Öー¥à¤äÊ¿À®½÷»ù¥Öー¥à¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤³ºÇ¶áµÞÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö²û¤«¤·¥¥ã¥é¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ZÀ¤Âå¤ä¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î¿´¤Ë¤â»É¤µ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤²ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë²û¤«¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¬¥Á¥ã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¤¢¤Þ¤êÁá¤¯¤âÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖPolly Pocket¡×¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È·¿¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡£2025Ç¯5·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè1ÃÆ¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¡ÖPolly Pocket ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à2¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ïー¥È¤ä¤ª²Ö¤Î·Á¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¿·¤·¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Ê¿À®½÷»ù¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë²Ä°¦¤µ¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º
1992Ç¯¤«¤éNHK¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¤ò¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¤á¤¸¤ë¤·¥¬¥Á¥ã¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡£»×¤ï¤º¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¤ÎÉ½¾ð¤¬Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
²û¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤²ó¤¹¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö²û¤«¤·¥¥ã¥é¡×¤Î¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û¥·¥êー¥º¡£Ê¿À®½÷»ùÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@m12314sÍÍ¡¢@gnm.aoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë