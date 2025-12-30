¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¡Ä¡ØÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤È¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬ÌÚÍËÆü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢·î¡ÝÌÚ¸á¸å1»þ¡Á¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾¼ÏÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Öµð¿Í¡×¡ÖÂçË²¡×¡ÖÍñ¾Æ¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÄÌ¾Î¡§µð¿Í¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº»á¡¢²¦Äç¼£»á¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤ÏÌîµå¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëµð¿Í¤Ï¡¢1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤«¤é1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆV9¤òÃ£À®¤¹¤ë¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¡¦ºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1958Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø·î¸÷²¾ÌÌ¡Ù¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¤Î¸µÁÄ¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥Ë¥á²½¡¦¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¼çÂê²Î¤Î¡Ø·î¸÷²¾ÌÌ¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ï¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡1960Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡ØÅ´¿Í28¹æ¡Ù¡Ø²ø·æ¥Ï¥ê¥Þ¥ª¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡1963Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤è¤êÁ°¤Î1959Ç¯¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡1966Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ºî¡Ø¥¦¥ë¥È¥éQ¡Ù¤È¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆÃ»£¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â1969Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1970Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£ ¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ê1¹æ¡Ë¤Ï¡¢°¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤¿²þÂ¤¿Í´Ö¡¦ËÜ¶¿ÌÔ¡£Ç¾¤¬²þÂ¤¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÃ¦½Ð¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ø¿ÍÂ¤¿Í´Ö¥¥«¥¤¥À¡¼¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÈá°¥¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°Û¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÅö½é¤Ï¡Ø±§Ãè±î¿Í¥´¥ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢°Ìò¤Î¡Ö¥´¥ê¡×¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡1975Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¸µÁÄ¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯¡¢È¾À¤µª¤â³èÌö¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¤È¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÑ¿È¤¹¤ë¡×¡ÖÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ÖClipÌÚÍËÆü¡×2025Ç¯12·î18ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê