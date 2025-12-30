¶¦»ºÅÞ¡¦»Ö°ÌµÄÄ¹¡ÖÉÔÇË¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡×ÉÔÇËÅ¯»°¤µ¤ó»àµî¿ôÆüÁ°¤Î¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î°Ñ°÷Ä¹¡¢µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Á°µÄÄ¹¤ÎÉÔÇËÅ¯»°¤µ¤ó¡Ê¤Õ¤ï¡¦¤Æ¤Ä¤¾¤¦¡¢ËÜÌ¾¡¦¾åÅÄ·úÆóÏº¡Ë¤¬30Æü¸á¸å1»þ20Ê¬¡¢µÞÀ¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£95ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÞ¤¬Æ±Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹Ç¯¡È¶¦»ºÅÞ¤Î´é¡É¤À¤Ã¤¿ÉÔÇËÅ¯»°¤µ¤ó
¡¡Áòµ·¤Ï²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÁòµ·¤ÏÊÌÅÓ¼¹¤ê¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¡£ÁÓ¼ç¤ÏÄ¹½÷¤Î¾åÅÄÀé²Ã»Ò»á¡£
¡¡ÉÔÇË¤µ¤ó¤Ï1969Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ44¡Ë¤Î½°±¡Áª¤ÇµìÅìµþ6¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢½éÅöÁª¡£¤½¤Î¸åÏ¢Â³11´ü¡¢34Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½°±¡µÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£70Ç¯¤Ë¤Ï½ñµ¶ÉÄ¹¡¢82Ç¯¤Ë¤Ï°Ñ°÷Ä¹¤ËÁª½Ð¡£2000Ç¯¤Ë°Ñ°÷Ä¹¤òÂàÇ¤¤·¤¿¸å¡¢06Ç¯¤Þ¤ÇµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÉÔÇË¤µ¤ó¤Î»àµî¤ò¼õ¤±¡¢Æ±ÅÞ¤Î»Ö°ÌÏÂÉ×µÄÄ¹¡Ê71¡Ë¤¬¡¢ÅÞ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖÍýÏÀÅª¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¤Ë¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ËÂç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÀèÇÚ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÉÔÇË¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢¡ØËÍ¤Ï¤â¤¦ÂÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¿ÍÎà¤¬¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬´õË¾¤À¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»Ö°Ì»á¤Ï¡Ö¤´°äÂ²¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î¿´¤«¤é¤Î°¥Åé¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔÇË¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤´°ä»Ö¤ò¤Ä¤®¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë·è°Õ¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë
