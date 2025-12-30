2Ç¯À¸CB¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿½éÀï¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤â¡×¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÀ®Ä¹¡Ä·ù¤ÊÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤é½ÐÍè¤ë¤¾¡×
ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Î2Ç¯À¸DF°ëÉô½ØÌé¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëÀ¼¤«¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡×¡£
¡¡Âè5²ó¤Ï1²óÀï¤Ç¶å½£Ê¸²½³Ø±à¹â¤ò2-0¤Ç²¼¤·¤¿ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Î2Ç¯À¸CB°ëÉô½ØÌé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¼éÈ÷¤ÎÃì¤Î3Ç¯À¸CB´äÀ¥ÂöÏ¯¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢DF¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¸¢½é¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥¹¥¿¥á¥óÉ½¤ò¸«¤¿»þ¤ËDF¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´äÀ¥¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¶¥Áè¤ÎÃæ¤ÇÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤º¤Ã¤È´äÀ¥¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿°ëÉô¤¬È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¤¹¤ë»Ñ¤Ë¾¯¤·´¶Æ°¤¹¤é³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡180cm¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈµåºÝ¤Î¶¯¤µ¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤ò¶î»È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤Ç¤¤ëCB¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï½½Ê¬¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´äÀ¥¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¸«¤»¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âDF¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬1¿Í¤Ç¼é¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¼ó¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òËä¤á¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¼þ¤ê¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾14Ê¬¡¢Æ±27Ê¬¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÆ±¤¸2Ç¯À¸¤ÎMF½¡ÁüÎèÎÜ¤¬2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÃæ¤À¤ë¤ß¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ëÉô¤Ï¶¯µ¤¤Î¥é¥¤¥óÀßÄê¤ÈÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤âÁÇÁá¤¯¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤Á¡¢¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¹â¤¤¥é¥¤¥óÀßÄê¤Î¥¡¼¥×¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤ë¤ä¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¹¶·â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¡¢Áª¼ê¸¢½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¡£ËÍ¤â¸À¤¤Ìõ¤ò¤»¤º¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤³¤¦¥Ï¥¥Ï¥¤È¸ì¤Ã¤¿°ëÉô¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤ÎÀ¼¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡ª¼¡¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¡ª¡×
¡¡¸·¤·¤¤À¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ëÉô¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¦¤ËÀï¤¦Ãç´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë»Ù¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·ù¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤³¤½¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Ê¤é½ÐÍè¤ë¤¾¡Ù¤È¤«¼¡¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÀ¼¤«¤±¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬¼¡¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÀª¤¤¤¬¤Ä¤¯¡£Â¾¤Ë¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤È¤«¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î¾¡Éé¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¥Ê¥¤¥¹¡ªº£¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥¹¡»¡»¡ÊÁª¼êÌ¾¡Ë¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤¬¸À¤ï¤ì¤Æµ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëÀ¼¤«¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥ì¡¼¤Ç¤âÀ¼¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë2Ç¯À¸CB¡£¥Ë¥å¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿ÃË¤Ï¡¢Ã¯¤ÈÁÈ¤â¤¦¤È¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÎý½¬ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë