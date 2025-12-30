¸Î¶¿¤ÎJ¥¯¥é¥ÖÆâÄê¡Ö²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡¡Âç³Ø4Ç¯¤ÇµÞÀ®Ä¹¡Ä²¸»Õ¤Î°ì¸À¤Ç·èÃÇ¡ÖËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
»¥ËÚÆâÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ»Î´ÜÂç³Ø4Ç¯¤ÎDFÀî¸¶ñ¥ÅÍ
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âè74²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ7ÃÏ°è¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬12·î8Æü¤Ë°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¤¡¢¾¡¼Ô¤¬´ØÅì²¦¼Ô¤ÎÃÞÇÈÂç³Ø¡¢¶å½£²¦¼Ô¤ÎÊ¡²¬Âç³Ø¡¢´ØÀ¾²¦¼Ô¤Î´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢Åì³¤²¦¼Ô¤ÎÅì³¤³Ø±àÂç³Ø¤¬¤¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÇÔ¼Ô¤¬¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¤ÇÇÆ¸¢¤òÁè¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¤Çµ±¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Âè23²ó¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ó¥«¥ì·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤â·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¹ñ»Î´ÜÂç¤ÎDF¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Àî¸¶ñ¥ÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£175cm¤ÎCB¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¼éÈ÷¥¹¥¥ë¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤Æ¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Î¶¿¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÞÇÈ¤Î¸åÈ¾¤Î²þÁ±¤Î»ÅÊý¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢3¼ºÅÀÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤¬¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÂÀè¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆMFÂçÃ«Ì«ÅÍÁª¼ê¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¤È¤·¤Æº£Ç¯1Ç¯´Ö¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡26Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÞÇÈÂç¤Î1Ç¯À¸¡¦ÂçÃ«¤Î2¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à3¼ºÅÀ¤Ç0-3¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£Àî¸¶¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿®¾ò¤È¤·¤Æ´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤Î2¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò¸«¤»¤¿·ë²Ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Àî¸¶¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿¦¤ÏCB¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¡£ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚU-15¡¢U-18»þÂå¤â¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¹ñ»Î´Ü¤Ç¤âÎ¾Êý¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤¼éÈ÷¥¹¥¥ë¤ÈÎ¾ÂÂ½¿§¤Ê¤¯½³¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¤È¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æº£Ç¯¤ÏCB¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈºÇ½ª³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈCB¸ÇÄê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¾Ð¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ü´Ö¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£ÅØÎÏ²È¤Ç¼þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¿Í´ÖÀ¤ò»ý¤Á¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î¹Í¤¨¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆÃÄ§¤äÀ³Ê¤ÎÇÄ°®¤ò3Ç¯´Ö¡¢4Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¤¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½ª³ØÇ¯¤ÏDF¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î1Ç¯¡¢Æ¬Ç¾Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¥¡¼¥×ÎÏ¡¢Å¸³«ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÈ×¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤â¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò¼ÍÈ´¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÞÇÈÂç¤È¤Î·ã¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤â·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¥ê¡¼¥°¤â¥¤¥ó¥«¥ì¤âÃÞÇÈÂç¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹·Á¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Àî¸¶¤ò»Ï¤á¥Á¡¼¥à¤¬»Ä¤·¤¿ÌöÆ°¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¹ñ»Î´ÜÂç¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¿¹²¼¿ÎÇ·¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤µ¤ó¤ÎÊì¹»¤Ç¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤é¡£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤ÈÁöÎÏ¤ò¡Ø¤³¤³¤Ê¤é¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡4Ç¯´Ö¤Ç¥×¥ì¡¼Åª¤Ë¤â¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò¤·¤¿Àî¸¶¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÏËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤«¤é²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»¥ËÚ¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤äCB¤â¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â´ÆÆÄ¤ä¥Á¡¼¥à¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¼þ¤ê¤Î¿®Íê¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ºâ»º¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë