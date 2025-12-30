¿·³ãÆâÄê¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉSB¡¡Îý½¬»²²Ã¤Ç¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ä¼«¤éÄÏ¤ó¤À¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¡Ö¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¿·³ãÆâÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶½¹ñ¤ÎDF¾¾²¬ÉÒÌé
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡×¡£
¡¡Âè4²ó¤Ï1²óÀï¤ÇÄëµþÂç²Ä»ù¤ò2-0¤Ç²¼¤·¤¿¶½Ô¢¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦¾¾²¬ÉÒÌé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Íèµ¨¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëDF¤Î¿®Ç°¤È¤Ï¡£
¡¡¹¶·âÅª¤Ê±¦SB¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¬¥ó¥¬¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾¾²¬¤Ï¤½¤ì¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÀï¶·¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡¢¹¶·â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¼éÈ÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÉõ¤¸¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆ¬Ç¾ÇÉ¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡ÄëµþÂç²Ä»ù¤È¤Î1²óÀï¤Ç¤âÈà¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÈÃæ±û¤Î¥ì¡¼¥ó¤ò¹ª¤ß¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Æ¡¢¹¶¼é¤Î¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÁª¼ê¡ÊMF¹õÂô°ìÅÍ¡Ë¤¬ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤ËËÍ¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¹¶·â¤â¼éÈ÷¤âÎ¾Êý¹Ô¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë¹¶·â»²²Ã¤»¤º¤Ë¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÅÄÃæÑà²æ¤ÎÆÍÇËÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥µ¥¤¥É¤Î¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ù¤¯¡¢¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÈSB¤ò¥±¥¢¤·¤¿¤ê¡¢CB¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢µ¡Å¾¤ÎÍø¤¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î2ÈÖ¡Ê¾¾²¬¡Ë¤¬¾ï¤Ë·ù¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÄëµþÂç²Ä»ù¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¹õÂô°ìÅÍ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÌ£¤À¤¬Áê¼ê¤¬¤¤¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüº¢¤«¤éÏ»¼ÖÂóÌé´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¹¶·â¤À¤±¡¢¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ä¼þ¤ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éé¤±¤óµ¤¤â¶¯¤¤¡£¿·³ã¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¿·³ã¤ÎÁª¼ê¤«¤é¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎÎý½¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼þ¤ê¤ÈÏ¢·È¤ò¤·¤Æ»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÎý½¬»²²Ã¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤³¤³¤Ç¡ÖÉ¬¤º¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¿·³ã¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Ç¯Îð¤â¤Û¤Ü¼«Ê¬¤è¤ê¾å¤ÎÁª¼ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÂàÃÄ¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿DFËÙÊÆÍªÅÍ¤È¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀºÝ¡¢º¸Íø¤¤ÎÆÃÄ§¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥³¡¼¥¹¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç±óÎ¸¤Ê¤¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤ä¥¤¥ó¥Ê¡¼¥é¥Ã¥×¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤¿¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡£º£¡¢¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¸¢¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¶½Ô¢¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À°ì²ó¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼¡¤â2Æü¸å¤ËÂç»ö¤Ê»î¹ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÌÜ¤Ï±Ô¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤ä¥Á¡¼¥à¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢ÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿Æ¬Ç¾¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë