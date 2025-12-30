4¤Ä¾å¤Î·»¤ÏÂç³Ø¢ª¥×¥íÆþ¤ê¡ÖºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ¡×¡¡Îý½¬»²²Ã¤Ç¾×·â¡Ä½é¤ÎÁ´¹ñ1¾¡¤Ï¡ÖÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¡×
¶½¹ñ¤Î3Ç¯À¸GK´äÀ¥ñ¥¤¬ÇØÃæ¤òÄÉ¤¦·»¤ÎÂ¸ºß
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡×¡£
¡¡Âè3²ó¤Ï1²óÀï¤ÇÄëµþÂç²Ä»ù¤ò2-0¤Ç²¼¤·¤¿¶½Ô¢¤ÎGK´äÀ¥ñ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤È°ÂÄê´¶È´·²¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¼é¸î¿À¤¬¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤È¤Ï¡£
¡¡ÄëµþÂç²Ä»ùÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï9ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï1ÅÙ¤âÇË¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¿ÈÂÎ¤òÅê¤²¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¸ºÂ®¤·¤ÆËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¼é¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â´äÀ¥¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤Ã¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¾ï¤Ë¼þ¤ê¤ËÅª³Î¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¤·¡¢¾¯¤·²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤ÇÀäÂÐ¤ËÀÚ¤é¤¹¤Ê¤è¡£¾¡Éé¤À¤¾¡×¤ÈÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½Áª½à·è¾¡¤ÇÉé¤±¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î°ÂÄê´¶¤Î¤Ê¤µ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤ÆÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ï¤Ë½¸Ãæ¤ò¤·¤Æ¡¢Ì£Êý¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼éÈ÷¤ä¹¶·â¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤Èµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÄê´¶¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤á¤ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ìÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤ÎÁª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤âÆÀ°Õ¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼þ¤ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥é¡¼¥È¤Ë¹½¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤ë¡£1Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¹´¤Ã¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¡¢¥Á¡¼¥à½é¤ÎÁ´¹ñ1¾¡¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¡ØºÇ¹â¤Î¤ª¸«ËÜ¡Ù¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤É¤ó¤É¤óÅð¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ØºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ¡Ù¤È¤Ï4³ØÇ¯¾å¤Î·»¡¦ÍÛ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È·»¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆGK¤ò»Ï¤á¤¿´äÀ¥¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·»¤â3Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¶½Ô¢¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡ÍÛ¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÃæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢º£µ¨¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤Ç³èÌö¤ò¤·¤ÆÍèµ¨¤«¤é¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·»¤ÎÇØÃæ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ç¥×¥í¤Ê¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÃ¯¤¬¤Ê¤ì¤ë¤ó¡Ù¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡ØÅöÁ³¤ä¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤ì¤Ð¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌÏÈÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·»¤òÂº·É¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¥×¥ì¡¼ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÀ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤À¡£º£Ç¯¡¢ñ¥¤Ï·»¤Î¤¤¤ëÃæ±ûÂç³Ø¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î·»¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÂç¤¤Ê´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¤¤¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤â¤¦Äï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¤¤¤ÁÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤â¤É¤ó¤É¤ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡ØÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ4Ç¯´Ö¤ä¤ì¤Ð¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ä¤í¡Ù¤È¤¤¤¦È¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢±Û¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«½¬¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤Æ¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·»¤ò¤â°Ù¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´¹ñ1¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿®¤È¡¢·»¤«¤é³Ø¤ó¤À¸¬µõ¤µ¡¢ìÅÍß¤µ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢´äÀ¥¤Ï2²óÀï¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´ÛÀï¤Ç¤âÆ²¡¹¤¿¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë