¡ÈÃæ¿¹ÌÀºÚ¡É¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤¿°ìÌë¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼½éÆü¡¢Ç®µ¤¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¢£Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Ë¤è¤ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ØAKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025¡Ù½éÆü¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¿¹¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ´ÊÔ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¹½À®¡£Ä¹¤¯ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÉü³è¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ °áÁõ°ã¤¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª
¡¡³«±é»þ´Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¾ÈÌÀ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀºÚ¡¼¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¸÷¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¡¢Çò¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ãæ¿¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ß2¡¢¥³¡¼¥é¥¹¡ß2¤Î8¿ÍÊÔÀ®¥Ð¥ó¥É¤À¡£Æ±´ü²»¸»¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¿¹¤ÎÉý¹¤¤²»³ÚÀ¤òºÆ¸½¡£Ãæ¤Ç¤â¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÁÕ¼Ô¤Ï¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ä¥®¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²»¿§¤âÁà¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ËÆÈ¼«¤Î¿§ºÌ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Í½ÁÛ³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ä¤«¤é¤Î°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡»ØÀè¤Þ¤ÇÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Î¾§
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ö²Ö¤èÍÙ¤ì¡×¡£·Ú²÷¤ÊÆ±´ü²»¸»¤È¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤¬¹âÍÈ´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÃæ¿¹¤Î»Ñ¤¬²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤Ë²¹¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯À¼¤ò¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö°áÁõ¤¬²õ¤ì¤¿¡ª¥¦¥¨¥¹¥È¤¬³°¤ì¤Æ¥º¥ìÍî¤Á¤¿¤Î¡ª½éÆü¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÊó¹ð¡£¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡¢¡Ö²¿¤ò²Î¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½éÆü¤Î¶ÛÄ¥¤«¤é¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»Ñ¤â¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤Î²Î¤¬¾å¼ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¾éÃÌ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥à¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¿¼¤¯¶Á¤¯²ÎÀ¼¤ò¾è¤»¤ë¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¤Î¥Ç¥å¥ª¤Ç´ÑµÒ¤òÀÅ¤«¤Ë°ú¤¹þ¤à¡£¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¡×¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¤Î»ØÀè¤Þ¤ÇÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÇ÷¿¿¤Î²Î¾§¤ÇÄ°¤¼ê¤Î¿´¤òÂª¤¨¡¢¡ÖLIAR¡×¤Ç¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥µ¥Ó¤ò¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¿¼¤¯¹¤¬¤ëÀ¼¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈºÝÎ©¤Ä²»¶Á¤ÎÃæ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¶õ´Ö¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆñÇËÁ¥¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¤Çº²¤Î²Î¾§¤òÈäÏª¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¥é¥Ã¥×¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÀÚ¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£²ñ¾ì¤¬¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Ãæ¿¹¤Ï¿¼¤¯¿¼¤¯¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¶Ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¶Ê½ª¤ï¤ê¤ÎMC¤Ç¤Ï¡ÖÆñÇËÁ¥¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤Ä¤âÈá¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¡£º£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡ÄÅà¤Ã¤¿¤Î¡£¤â¤Ã¤È¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹¤¤²ñ¾ì¤Ç¤Î²Î¾§¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¤¥ä¥â¥Ë¡Ê¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¡Ê¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë¶ì¼ê¤ÊÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¼è¤Ã¤¿¤é²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ì¼ê¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¸ú²Ì¤Ç²ÎÀ¼¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢ÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢£¼«ºî¶Ê¤Î½éÈäÏª¡¡¤½¤·¤ÆÅÜÅó¤ÎÌ¾¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¡Ö¤Ï¡Á¤É¤Ã¤³¤¤¡ª¡×
¡¡ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æºî¶Ê¤ò¤·¤¿¡ÖMerry Christmas, My Heart¡×¤ò½éÈäÏª¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ÎÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤«¤é¡¢¥Ù¥ë¤ä¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î²»¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À²¹¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£Ã»¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹½À®¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡È±ó¤¤µ²±¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡É¤Èºø³Ð¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡Ö¹âÎð¤À¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¶Ê¤âÆþ¤ì¤ë¤è¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÅÜÅó¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ø¡£¡Ö½½²ü¡Ê1984¡Ë¡×¤Ç¤Ï¼ê¤Ç´é¤ò±£¤¹¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤¬Ê¨¤Î©¤Á¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¥½¥í²ó¤·¤ò¶´¤ó¤Ç¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¤«¤é¡ÖSOLITUDE¡×¤Ø¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¡£¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¶î»È¤·¤¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ä80Ç¯ÂåÉ÷¤Î¾ÈÌÀ¤¬¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¤¤Ê¼êÇï»Ò¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖDays¡×¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤òÄ°¤«¤»¡¢¡ÖTATTOO¡×¤Ç¤ÏÍÅ±ð¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤¥³¡¼¥é¥¹¡õ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÆ±´ü²»¸»¤Ç²ñ¾ì¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¡ÖDESIRE -¾ðÇ®-¡×¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ï¡Á¤É¤Ã¤³¤¤¡ª¡×¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£À¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë²Î¤¤½ª¤¨¤¿Ãæ¿¹¤Ï¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ä¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤ÆÂçÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¢£¶ÛÄ¥¤â¶½Ê³¤â¤¹¤Ù¤ÆÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø
¡¡°µ´¬¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¡¢¡ÖÂ¤Ï¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¤Î¤è¡×¡ÖÎÏ¤³¤Ö¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È·òºß¤Ã¤×¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎMC¤â½ª»Ï¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¤«¤é¡ÖFin¡×¤Ø¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢ÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¡¢¡ÖFin¡×¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¡õ¥Þ¥ó¥È¥³¡¼¥È¤Ø¤ÎÁáÃåÂØ¤¨¤âÈäÏª¡£Âç¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤òÃ¹¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤â¶½Ê³¤â¤¹¤Ù¤ÆÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤ÆÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿Ãæ¿¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤¿8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼½éÆü¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ®µ¤¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÌ¾¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤È¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M01. ²Ö¤èÍÙ¤ì
MC
M02. ¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó
M03. ¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö
M04. LIAR
M05. ÆñÇËÁ¥
MC
M06. Merry Christmas, My Heart
¥á¥É¥ì¡¼
M07. ½½²ü¡Ê1984¡Ë
M08. ¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï
M09. SOLITUDE
M10. Days
M11. TATTOO
M12. DESIRE -¾ðÇ®-
MC
M13. ¥ª¥Õ¥§¥ê¥¢
M14. Fin
¡¡23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Ë¤è¤ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ØAKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025¡Ù½éÆü¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¿¹¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ´ÊÔ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¹½À®¡£Ä¹¤¯ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÉü³è¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡³«±é»þ´Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¾ÈÌÀ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀºÚ¡¼¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¸÷¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¡¢Çò¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ãæ¿¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ß2¡¢¥³¡¼¥é¥¹¡ß2¤Î8¿ÍÊÔÀ®¥Ð¥ó¥É¤À¡£Æ±´ü²»¸»¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¿¹¤ÎÉý¹¤¤²»³ÚÀ¤òºÆ¸½¡£Ãæ¤Ç¤â¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÁÕ¼Ô¤Ï¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ä¥®¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²»¿§¤âÁà¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ËÆÈ¼«¤Î¿§ºÌ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Í½ÁÛ³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ä¤«¤é¤Î°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡»ØÀè¤Þ¤ÇÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Î¾§
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ö²Ö¤èÍÙ¤ì¡×¡£·Ú²÷¤ÊÆ±´ü²»¸»¤È¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤¬¹âÍÈ´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÃæ¿¹¤Î»Ñ¤¬²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤Ë²¹¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯À¼¤ò¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö°áÁõ¤¬²õ¤ì¤¿¡ª¥¦¥¨¥¹¥È¤¬³°¤ì¤Æ¥º¥ìÍî¤Á¤¿¤Î¡ª½éÆü¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÊó¹ð¡£¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡¢¡Ö²¿¤ò²Î¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½éÆü¤Î¶ÛÄ¥¤«¤é¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»Ñ¤â¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤Î²Î¤¬¾å¼ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¾éÃÌ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥à¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¿¼¤¯¶Á¤¯²ÎÀ¼¤ò¾è¤»¤ë¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¤Î¥Ç¥å¥ª¤Ç´ÑµÒ¤òÀÅ¤«¤Ë°ú¤¹þ¤à¡£¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¡×¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¤Î»ØÀè¤Þ¤ÇÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÇ÷¿¿¤Î²Î¾§¤ÇÄ°¤¼ê¤Î¿´¤òÂª¤¨¡¢¡ÖLIAR¡×¤Ç¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥µ¥Ó¤ò¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¿¼¤¯¹¤¬¤ëÀ¼¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈºÝÎ©¤Ä²»¶Á¤ÎÃæ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¶õ´Ö¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆñÇËÁ¥¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¤Çº²¤Î²Î¾§¤òÈäÏª¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¥é¥Ã¥×¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÀÚ¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£²ñ¾ì¤¬¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Ãæ¿¹¤Ï¿¼¤¯¿¼¤¯¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¶Ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¶Ê½ª¤ï¤ê¤ÎMC¤Ç¤Ï¡ÖÆñÇËÁ¥¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤Ä¤âÈá¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¡£º£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡ÄÅà¤Ã¤¿¤Î¡£¤â¤Ã¤È¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹¤¤²ñ¾ì¤Ç¤Î²Î¾§¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¤¥ä¥â¥Ë¡Ê¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¡Ê¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë¶ì¼ê¤ÊÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¼è¤Ã¤¿¤é²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ì¼ê¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¸ú²Ì¤Ç²ÎÀ¼¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢ÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢£¼«ºî¶Ê¤Î½éÈäÏª¡¡¤½¤·¤ÆÅÜÅó¤ÎÌ¾¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¡Ö¤Ï¡Á¤É¤Ã¤³¤¤¡ª¡×
¡¡ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æºî¶Ê¤ò¤·¤¿¡ÖMerry Christmas, My Heart¡×¤ò½éÈäÏª¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ÎÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤«¤é¡¢¥Ù¥ë¤ä¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î²»¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À²¹¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£Ã»¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹½À®¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡È±ó¤¤µ²±¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡É¤Èºø³Ð¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡Ö¹âÎð¤À¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¶Ê¤âÆþ¤ì¤ë¤è¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÅÜÅó¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ø¡£¡Ö½½²ü¡Ê1984¡Ë¡×¤Ç¤Ï¼ê¤Ç´é¤ò±£¤¹¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤¬Ê¨¤Î©¤Á¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¥½¥í²ó¤·¤ò¶´¤ó¤Ç¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¤«¤é¡ÖSOLITUDE¡×¤Ø¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¡£¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¶î»È¤·¤¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ä80Ç¯ÂåÉ÷¤Î¾ÈÌÀ¤¬¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¤¤Ê¼êÇï»Ò¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖDays¡×¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤òÄ°¤«¤»¡¢¡ÖTATTOO¡×¤Ç¤ÏÍÅ±ð¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤¥³¡¼¥é¥¹¡õ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÆ±´ü²»¸»¤Ç²ñ¾ì¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¡ÖDESIRE -¾ðÇ®-¡×¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ï¡Á¤É¤Ã¤³¤¤¡ª¡×¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£À¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë²Î¤¤½ª¤¨¤¿Ãæ¿¹¤Ï¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ä¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤ÆÂçÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¢£¶ÛÄ¥¤â¶½Ê³¤â¤¹¤Ù¤ÆÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø
¡¡°µ´¬¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¡¢¡ÖÂ¤Ï¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¤Î¤è¡×¡ÖÎÏ¤³¤Ö¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È·òºß¤Ã¤×¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎMC¤â½ª»Ï¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¤«¤é¡ÖFin¡×¤Ø¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢ÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¡¢¡ÖFin¡×¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¡õ¥Þ¥ó¥È¥³¡¼¥È¤Ø¤ÎÁáÃåÂØ¤¨¤âÈäÏª¡£Âç¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤òÃ¹¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤â¶½Ê³¤â¤¹¤Ù¤ÆÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤ÆÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿Ãæ¿¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤¿8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼½éÆü¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ®µ¤¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÌ¾¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤È¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M01. ²Ö¤èÍÙ¤ì
MC
M02. ¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó
M03. ¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö
M04. LIAR
M05. ÆñÇËÁ¥
MC
M06. Merry Christmas, My Heart
¥á¥É¥ì¡¼
M07. ½½²ü¡Ê1984¡Ë
M08. ¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï
M09. SOLITUDE
M10. Days
M11. TATTOO
M12. DESIRE -¾ðÇ®-
MC
M13. ¥ª¥Õ¥§¥ê¥¢
M14. Fin