HARIO¡¢¤ªÅò¤òÃí¤¤¤ÀÃãÍÕ¤Î°ìÏ¢¤ÎÊÑ²½¤òÈþ¤·¤¯±Ç¤·½Ð¤¹´ï¡¡ ¥ë¥Ô¥·¥¢¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä
¡¡HARIO¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤ªÃãÀìÌçÅ¹¡¦¥ë¥Ô¥·¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÅò¤òÃí¤¤¤ÀÃãÍÕ¤Î°ìÏ¢¤ÎÊÑ²½¤òÈþ¤·¤¯±Ç¤·½Ð¤¹¥¬¥é¥¹À½¤Î´ï¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î³¸ÏÒ¡Ê¤¬¤¤¤ï¤ó¡Ë¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¸ÏÒ¤Ï¡¢³¸¡¦ÏÒ¡¦¼õ¤±»®¤«¤éÀ®¤ëÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÃã´ï¡£
¡¡¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î³¸ÏÒ¡×¤Ï³¸ÏÐ¤Î·Á¾õ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆ©ÌÀ¤ÊÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃãÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ³¸¤ò¤º¤é¤·¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤á¤ë¤Û¤«¡¢³¸¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤¹¤´Ö¤«¤éÂ¾¤ÎÃãÏÒ¤ËÃí¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤ªÃã¤¦¤±¤ä²Û»Ò¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¾®È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²¿Àù¤â¤¤¤ì¤ëÃæ¹ñÃã¤Ï¿å¿§¡Ê¤¹¤¤¤·¤ç¤¯¡Ë¤ÎÊÑ²½¤ä»þ´Ö¤Î°Ü¤í¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ªÅò¤òÃí¤¤¤À½Ö´Ö¤ËÃãÍÕ¤¬Éñ¤¤¡¢³«¤¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯°ìÏ¢¤ÎÊÑ²½¤òÈþ¤·¤¯±Ç¤·½Ð¤¹´ï¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£²ÖÃã¤äÈ¬ÊõÃã¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¿·¤·¤¤³¸ÏÒÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¡ÊHARIO¼Ò¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ3520±ß¡£