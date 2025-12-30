¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡¡¥Þ¥óU»Ø´ø´±¤Ï¼ç¾B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¡È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡É¤ò¾Î»¿¡¡¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î»Ø´ø´±¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ÏÂè17Àá¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢¸½ºßÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè19Àá¤Î¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£Åö½éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿Î¥Ã¦´ü´Ö¤è¤êÁá¤¯Éüµ¢¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎý½¬¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤Èº£Àá¤Î·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤Ê¤¤»þ¤ËÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Ï»þ¡¹°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¢ÏÓ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤È¤«¤Í¡£¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤â»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎý½¬¤Ç¤â¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆüÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èà¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤è¡£¼£ÎÅ¸å¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î»Å»ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡ª¡×
¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¢¥â¥ê¥à¡£¤·¤Ð¤·¤Ð¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£