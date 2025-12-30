¥Þ¥óU¤Ç¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î»Ø´ø´±¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ÏÂè17Àá¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢¸½ºßÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè19Àá¤Î¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Æ¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£Åö½éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿Î¥Ã¦´ü´Ö¤è¤êÁá¤¯Éüµ¢¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎý½¬¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤Èº£Àá¤Î·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£

¥²¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤À¤±¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡ÖÈà¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤Ê¤¤»þ¤ËÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Ï»þ¡¹°­¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¢ÏÓ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤È¤«¤Í¡£¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤â»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎý½¬¤Ç¤â¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆüÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà¤Ê¤ó¤À¡×

¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èà¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤è¡£¼£ÎÅ¸å¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î»Å»ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡ª¡×

¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¢¥â¥ê¥à¡£¤·¤Ð¤·¤Ð¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£