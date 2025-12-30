¥µ¥¦¥¸¡¢¥¤¥¨¥á¥óÊ¬Î¥ÇÉ¤Ë¶õÇú¡¡¡ÖUAE¤«¤éÊ¼´ï¡×Æþ¼ê¤È¼çÄ¥
¡¡¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¼çÆ³¤ÎÏ¢¹ç·³¤Ï30Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥óÅìÉô¥Ï¥É¥é¥Þ¥¦¥È½£¤Î¹Á¤ÇÂçÎÌ¤ÎÊ¼´ï¤ä·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÎ¦ÍÈ¤²¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶õÇú¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¤Î¹ñ±ÄÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¶õÇú¤Ï¡Ö¸ÂÄêÅª¡×¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éð´ï¤Ê¤É¤Ï¥¤¥¨¥á¥óÆîÉôÃÏ°è¤ÎÊ¬Î¥ÇÉ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤«¤éÁ¥¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Ê¬Î¥ÇÉÀªÎÏ¤Ï¡ÖÆîÉô»ÃÄêÉ¾µÄ²ñ¡×¡ÊSTC¡Ë¡£¥¤¥¨¥á¥ó¤Ç¤ÏÌó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¤¬»Ù±ç¤¹¤ë»ÃÄêÀ¯¸¢¤È¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤È¤Î´Ö¤ÇÆâÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ÃÄêÀ¯¸¢Â¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿STC¤¬ºÇ¶á¡¢ÀªÎÏ³ÈÂç¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»ÂÐÎ©¡£¹ñÆâ¾ðÀª¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëº®Íð¤ä¥µ¥¦¥¸¤ÈUAE¤Î´Ø·¸°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£