¹ÈÇò¡¦¼Ä¸¶À©ºîÅý³ç¡¡£á£å£ó£ð£á¡¦£Î£É£Î£Ç£Î£É£Î£Ç¼Âà¤òÀâÌÀ¡¡¥é¥¹¥È¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï¡ÖÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¤Î¹ÈÇò¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×
¡¡£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤Î¼Ä¸¶¿²ð»á¤Ï£³£°Æü¡¢Á°Æü£²£¹Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Î£É£Î£Ç£Î£É£Î£Ç¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿£á£å£ó£ð£á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¤ª»°Êý¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤ª»°Êý¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬ºÇ¸å¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¤Î¹ÈÇò¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£Ç¯¤ÏºÇ½é¤ÎÈ¯É½¸å¤ËÄÉ²Ã¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢¡ÖÈ¯É½¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¤ä¤êÊý¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î³Ú¶ÊÈ¯É½¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤ÎÈ¯É½¤Î·Á¤Ç¡¢¹ÈÇò¤ËÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±£¤·µå¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ÈÇò¤Ø¤Î¡Ö½Ð¾ì¡×¤È¡Ö½Ð±é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÊý¤Ï½Ð±é¤È¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·»È¤¦¤¬¡¢¸·Ì©¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡ÊÛ£Ëæ¤Ê¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£ÉôÊ¬Åª¤Ëº®ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤È¡£±¿ÍÑ¤ò¤ä¤äÎ®Æ°Åª¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡£¸¶Â§¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£