°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹!¡× º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÈÁá¡É
Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«
¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¡¢4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë°½À¥¤Ï¡¢¡Ö6Ç¯Á°¤È¤Ï»Ê²ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ø¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÁ°¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢Ê¬¤«¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤Í¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹!¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í!¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È²¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°½À¥¤Ï¡ÈÁá¡É¤È¤¤¤¦´Á»ú¤òµó¤²¡¢¡Ö1Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¡£º£Ç¯¤ÏºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤¬ËÜÅö¤ËÁá¤¯¤Æ¡¢ËèÄ«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¡¢ÍµÈ¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«
¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¡¢4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë°½À¥¤Ï¡¢¡Ö6Ç¯Á°¤È¤Ï»Ê²ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ø¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È²¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°½À¥¤Ï¡ÈÁá¡É¤È¤¤¤¦´Á»ú¤òµó¤²¡¢¡Ö1Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¡£º£Ç¯¤ÏºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤¬ËÜÅö¤ËÁá¤¯¤Æ¡¢ËèÄ«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¡¢ÍµÈ¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£