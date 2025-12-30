¡Öwithin a stone¡ìs throw¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©ÀÐ¤òÅê¤²¤¿¤éÅö¤¿¤ë¤¯¤é¤¤...¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öwithin a stone's throw¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¡û¤È¡û¤ÎÀè¡×¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤¹¤°¶á¤¯¡¢ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öwithin a stone's throw¡×¤Ï¡Ö¤¹¤°¶á¤¯¡¢ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±Ñ¸ìÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
Î¹¹Ô°ÆÆâ¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢·úÊªÆ±»Î¤Îµ÷Î¥´¶¤òÉ½¤¹¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖThey live within a stone¡Çs throw of each other.¡×
¡ÊÈà¤é¤Ï¤¹¤°¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô