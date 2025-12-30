¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤Û¤Ü£±¿Í¤Ç£±£°£°Ëü±ß£÷¡×¡Ú¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Û°ì·â¥¯¥ê¥¢Ï¢È¯¤ÎÌµÁÐ¾¡Íø¤Ë¾×·â¡Ö¥ï¥í¥¿¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤²¤¨¡×¡¡ÁêÊý¸«³Ø¡Ö¸«¤Æ¤Æ¤Í¡Á¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¡Ö¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢Ç¯Ëö£Ó£Ð¡×¤¬£²£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿´ÑµÒ£µ¿ÍÃæ£³¿Í¤ò£±Ê¬°ÊÆâ¤Ë¾Ð¤ï¤»¤¿¤é¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë£´²óÀï¤È¡¢¥é¥¹¥È¤Ï£µ¿ÍÁ´°÷¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡¢¾Þ¶â£±£°£°Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬ÅÐ¾ì¡££±ËÜÌÜ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Öµï¼ò²°¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¿Í¡×¤Î¥Í¥¿¤Ç°ì·â£²£°ÉÃ¥¯¥ê¥¢¡£
¡¡£²ËÜÌÜ¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¤«¤é¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÆ²Á°Æ©¤¬ÅÆ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¸¤ã¤¢¡¢¸«¤Æ¤Æ¤Í¡Á¡×¤È¸å¤í¤Ç¸«³Ø¤µ¤»¤ë¾®¥Í¥¿¤ò¤Ï¤µ¤àÅ¸³«¡£Æ²Á°¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«·ù¤Ê¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¡×¤Ç£²¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢»Ä¤ë£±¿Í¤ò¡Ö¥¥ó¥¿¥Þ¤¬Îë¤Î¿Í¡×¤ÎÎÏµ»¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡££²£µÉÃ¡£
¡¡£³ËÜÌÜ¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤â¤é¤·¤¿¾ÃËÉ»Î¡×¤Ç°ì·â£±£¸ÉÃ¥¯¥ê¥¢¡£
¡¡£´ËÜÌÜ¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡×¤Ï¥³¥ó¥Ó·Ý¤ËÌá¤·¤Æ£´£°ÉÃ¥¯¥ê¥¢¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±¡×¤Ç£²£°ÉÃ¤Ç´ÊÃ±¤Ë£³¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤â¡¢¤¢¤È£²¿Í¤Ë¶ìÀï¡£»Ä¤ê£±£°ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ²Á°¤ÎÅÜÅó¤ÎÏ¢Â³¥Í¥¿¤Ç°ìµ¤¤Ë»Ä¤ê£²¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¶¯¤¹¤®¤ëÅ¸³«¤Ë¡ÖÆ²Á°ÌµÁÐ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ²Á°¤µ¤ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤Û¤ÜÆ²Á°£÷¡×¡Ö¤Û¤ÜÆ²Á°¤µ¤ó£±¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¬¾Ð¡×¡ÖÆ²Á°£±¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡ÖÆ²Á°¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÁ´°÷¾Ð¤ï¤»¤¿¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿£÷¡×¡ÖÆ²Á°¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤Û¤ÜÆ²Á°£±¿Í¤Ç£±£°£°Ëü±ß¡ª¡×¡ÖÍ¾Íµ¡×¡ÖÆ²Á°¶¯¤¹¤®¤¿¤Ê¡£¥â¥Î¥Ü¥±¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¤ï¡×¡Ö¤Û¤ÜÆ²Á°¤µ¤ó¤Ç¥ï¥í¥¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÆ²Á°¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡ÖºÍÇ½ÇúÈ¯¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ²Á°¤µ¤óÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£