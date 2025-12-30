ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡Ö19.2ÉÃ¡×·×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¸å¤Ç¼«Ê¬¤Ç¸«¤¿¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä³Î¤«¤ËÉÔ¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Á°°ËÅì»ÔÄ¹¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á(55)¤¬30Æü¡¢TBS·Ï¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¸å4¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¡Ö19.2ÉÃ¥Á¥é¸«¤»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤ò°ËÅì»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÄ¾·â¼èºà¡£¡Ö¥º¥Ð¥êÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î19¡¦2ÉÃ¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë·×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤´¼«¿È¤Ç·×¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢¤¢¤Î¡ÄÊÛ¸î»Î¤È°ì½ï¤Ë·×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Î¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ï¡ÊÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤³¤«¤é³«¤¤Þ¤·¤¿¡É¡È¤Ï¤¤¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¤·¡¢·×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÛ¸î»Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ÊÌ¤ÎÍÑ»ö¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛµÞ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ªÏÃ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬¡Ö¤½¤â¤½¤â¤À¤±¤É¤µ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Ïµ¶Êª¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ìµ¸À¤Ç¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢ÅÄÃæ¤Î¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡©¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡£ËÜÅö¤Ë¡¢º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤Ä¤«¤ªÏÃ¡Ä¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁÜºº¾å¤ÎÌäÂê¡©¡×¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¡ÖÌó19.2ÉÃ¤Ã¤Æ¡¢Ìó19ÉÃ¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¦¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£À¨¤¤¿¿ÌÌÌÜ¤Ë·×¤Ã¤Æ¡¢»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Î¤Ç»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤òÉáÄÌ¤ËÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤Ç¼«Ê¬¤Ç¸«¤¿¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤ËÉÔ¼«Á³¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¼«¿È¤¬¡ÈÁ´¹ñ¶è¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡Ö²ñµÄ¤È¤«¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ÔÄ¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤³¤³¤Î»ÔÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë»ÔÄ¹¤Î¿¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤Ë²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¤Îý¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶ÛµÞ½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¡È¿ä¤·³è¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¿¿ôÉÕ¤±¤¿»äÊª¤Î¥Ð¥Ã¥°¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¤Î¤¾¤¯¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç·×¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï8·î¤Ë¼«¿È¤Î³ØÎòÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥é¸«¤»¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄó¼¨¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Ìó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤»¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¡£¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ19.2ÉÃ¡×¤Ï¡Ö2025¡¡T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£