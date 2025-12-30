M¥ê¡¼¥°¤Î½÷¿À¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬G¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿åÃåº×¥°¥é¥Ó¥¢¤ò·ÇºÜ¡¡¶áÂåËã¿ý2026Ç¯2·î¹æ
M¥ê¡¼¥°¤Î¡È½÷¿À¡É¹âµÜ¤Þ¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢¶áÂåËã¿ý2026Ç¯2·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¤òÊü¤Ä¹âµÜ¤Þ¤ê¤µ¤ó
´¬Ãæ¥«¥é¡¼´ë²è¤Ï¡¢ÁíÀª126¿Í¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç½¸·ë¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿åÃåº×¡Ö¶áÂåËã¿ý¾ï²Æº×in¥µ¥Þ¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£
ÉÕÏ¿¾®ºý»Ò¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤«¤éM¥ê¡¼¥°¤Î¿ÀÈë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ÖM¥ê¡¼¥°¤ª¤â¤·¤í¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯¡×¡£¤½¤·¤ÆDVD¤Ï¡ÖËã¿ýºÇ¶¯Àï2025¡ÁM¥ê¡¼¥¬¡¼ºÇ¶¯·èÀï¡Á¡×¤ÎºÇ¹â¤ÎÆ¬Ç¾¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©¤Î3È¾Áñ¤¬¤Þ¤ë¤´¤È¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÖSOGA¡×¡Ö¤à¤³¤¦¤Ö¤Á¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¡×¡¢M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤òÉ³²ò¤¯¡ÖÄÉ²±¤ÎM¡×¤ÏÉÔ¶þ¤ÎÃË¡¦HIRO¼ÆÅÄ¤ÎËã¿ý¿ÍÀ¸¡ª¡¡¤Ê¤É¤ÎÏ¢ºÜ¤â¡£¤½¤·¤ÆÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎM¥ê¡¼¥°´ØÏ¢Àï½Ñµ»ö¡õÍÌ¾Ëã¿ý¥×¥í¡õVTuber¤Îµ»ö¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£