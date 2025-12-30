¡ÖÃ¯¤â¸ò´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¥Ú¡¼¥¸¤â¡© ¤¢¤Î¡¢°¦ÍÑ¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¡õ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·¡¼¥ë¤ò¸ø³«¡ª
²Î¼ê¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ï12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ãøºî¸¢¤ÎÌäÂê¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸ø³«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦ÍÑ¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Î¡¢°¦ÍÑ¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤òÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢12·î30Æü¸½ºß¤Ç2Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö°ì²ó½é´üÀßÄê¡¢½é´üÃÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸ÀÍÕ¤À¤±¤Î¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤êÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È½é¤Î½ñÀÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡ÖÃ¯¤â¸ò´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»õ¤Î¥Ú¡¼¥¸¡×¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¥·¡¼¥ëÄ¢¤Î¼Ì¿¿Äó½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹ ¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ÉÃøºî¸¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉºÜ¤»¤ì¤Ê¤¯¤Æ Ã¯¤â¸ò´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»õ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤À¤±¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥ÓºÜ¤»¤ì¤¿¡£¤ª½õ¤±¥Ú¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿ Xmas¥Ú¡¼¥¸¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë5ºý¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎXmas¤Î¥·¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¥é¥¥é»ÅÍÍ¤Î¡È»õ¡É´ØÏ¢¤Î¥·¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¤µ¤ó½ñ¤²¼¤í¤·¤Î½é½ñÀÒ¡ØÅ¯³Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤Å¯³Ø¡Ù¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬Á´ÊÔ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿½ñÀÒ ¡ØÅ¯³Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤Å¯³Ø¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÂÐ¾Ý¤ËÅÔÆâË¿½ê¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
