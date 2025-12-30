¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×ºÇ¶¯¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡©¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÅÄËÒ¤½¤é¡ß½©ÅÄ¼®Íü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
½÷»ÒÂçÀ¸¡ß¥«¥ì¡¼¡ßÀÄ½Õ¡ª¥Æ¥ìÅì¤Î¿·¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÅÄËÒ¤½¤é¤µ¤ó¡¢½©ÅÄ¼®Íü¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú¸åÊÔ¡Û¡£2»®ÌÜ¤ÇË¬¤ì¤¿¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡©
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×1»®ÌÜ¡Á3»®ÌÜÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¡½¡½2»®ÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖCoCo°í¡×¤Ç¤Î¡¢¤´¼«¿È¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½©ÅÄ¡Ö´Å¸ýÇÉ¤ÇÉáÄÌ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Î´Å¤¯¤Ê¤ë¥½¡¼¥¹¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅÄËÒ¡Ö»ä¤Ï¡¢³°¿©¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ô²ó¤·¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤È¤«¤Ê¤êÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
½©ÅÄ¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¤ß¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÄËÒ¡Öº£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¿·¤·¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¡½¡½¤Á¤Ê¤È²ÆÈþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥«¥ì¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄËÒ¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
½©ÅÄ¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¤·¡¢²Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤Îµ¨Àá¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¬¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄËÒ¡Ö¤½¤ì¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤!!¡×
½©ÅÄ¡Öº£ÅÙ¶µ¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¡½¡½º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ä¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤³¤È¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄËÒ¡Öº£¤Î½©ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤â¤Ã¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÃÎ¼±¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¸½¾ì¤ËÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
½©ÅÄ¡Ö¥É¥é¥à¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢½÷À¤¬Ï©¾å¤ÇÍçÂ¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤¿»þ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤í¤½¤í¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄËÒ¡Ö»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡ª¡×
½©ÅÄ¡Ö2026Ç¯¤³¤½¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¤Á¤Ê¡õ²ÆÈþ¤¬À¾³ëÀ¾¤ÎÏ·ÊÞ¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥ë¥«¥Ã¥¿ËÜÅ¹¡×¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤Ê¤É¤Ç¥«¥ì¡¼¤òËþµÊ¤·¤¿¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÅÄËÒ¤½¤é¡Ê¤¿¤Þ¤¡¦¤½¤é¡Ë
2006Ç¯8·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ1Ç¯¸å »ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸« ÆÍ·â!¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤ÏÆüÄ¾¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£À¼Í¥½éÄ©Àï¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÅð¤à¼Ô¤Ï¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤¬¸ø³«Ãæ¡£
Instagram¡§@sora_tamaki_official
½©ÅÄ¼®Íü¡Ê¤¢¤¤¿¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë
2003Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÎø°¦¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×(¤È¤â¤ËNetflix)¡¢¡Ö3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö¤Õ¤Ã¤¿¤é¤É¤·¤ã¤Ö¤ê¡×¡ÊMBS¡Ë¡¢¡Ö»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¡×(2023Ç¯¸ø³«)¡¢¡Ö¤Ä¤®¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê2024Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡ÖÏÇÀ±¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¡Ê2025Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
X¡§@shiori_akita319
Instagram¡§@shiori_akita319official
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿·´»ÊÍü¸ê
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¸å¸¶Íø´ð
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿Éú¸«¹á¿¥¡Ë
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×1»®ÌÜ¡Á3»®ÌÜÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¡½¡½2»®ÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖCoCo°í¡×¤Ç¤Î¡¢¤´¼«¿È¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄËÒ¡Ö»ä¤Ï¡¢³°¿©¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ô²ó¤·¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤È¤«¤Ê¤êÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
½©ÅÄ¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¤ß¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÄËÒ¡Öº£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¿·¤·¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¡½¡½¤Á¤Ê¤È²ÆÈþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥«¥ì¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄËÒ¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
½©ÅÄ¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¤·¡¢²Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤Îµ¨Àá¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¬¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄËÒ¡Ö¤½¤ì¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤!!¡×
½©ÅÄ¡Öº£ÅÙ¶µ¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¡½¡½º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ä¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤³¤È¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄËÒ¡Öº£¤Î½©ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤â¤Ã¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÃÎ¼±¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¸½¾ì¤ËÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
½©ÅÄ¡Ö¥É¥é¥à¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢½÷À¤¬Ï©¾å¤ÇÍçÂ¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤¿»þ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤í¤½¤í¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄËÒ¡Ö»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡ª¡×
½©ÅÄ¡Ö2026Ç¯¤³¤½¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¤Á¤Ê¡õ²ÆÈþ¤¬À¾³ëÀ¾¤ÎÏ·ÊÞ¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥ë¥«¥Ã¥¿ËÜÅ¹¡×¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤Ê¤É¤Ç¥«¥ì¡¼¤òËþµÊ¤·¤¿¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»®ÌÜ
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÅÄËÒ¤½¤é¡Ê¤¿¤Þ¤¡¦¤½¤é¡Ë
2006Ç¯8·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ1Ç¯¸å »ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸« ÆÍ·â!¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤ÏÆüÄ¾¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£À¼Í¥½éÄ©Àï¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÅð¤à¼Ô¤Ï¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤¬¸ø³«Ãæ¡£
Instagram¡§@sora_tamaki_official
½©ÅÄ¼®Íü¡Ê¤¢¤¤¿¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë
2003Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÎø°¦¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×(¤È¤â¤ËNetflix)¡¢¡Ö3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö¤Õ¤Ã¤¿¤é¤É¤·¤ã¤Ö¤ê¡×¡ÊMBS¡Ë¡¢¡Ö»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¡×(2023Ç¯¸ø³«)¡¢¡Ö¤Ä¤®¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê2024Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡ÖÏÇÀ±¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¡Ê2025Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
X¡§@shiori_akita319
Instagram¡§@shiori_akita319official
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿·´»ÊÍü¸ê
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¸å¸¶Íø´ð
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿Éú¸«¹á¿¥¡Ë