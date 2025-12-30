¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢È¿Â§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¿Íµ¤²á¤®¤ÆÈÎÇäµÙ»ßÃæà¤Á¤¤¤«¤ï¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆàá¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö ²Ä°¦¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤!¡×¤¬ÄÌÈÎ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
º£¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤À¤±
¡¡Åìµþ¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤¬¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎàÍ½ÌóÈÎÇäá³«»Ï¤òÅÁ¤¨È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡¢9·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡Ö¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¤Î3¼ï¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ð¥Ê¥Ê¥×¥ê¥ó¥±¡¼¥¡×¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¸½ºß¤ÏÈÎÇäµÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬22Æü¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ñ¥¯¤È¥â¥°¡×¤Ë¤ÆÁ´¹ñÄÌÈÎ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿à¤Á¤¤¤«¤ï¥³¥é¥Üá¤¬¤ä¤Ã¤È¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Îº¤¤ë¡×¡ÖÄÌÈÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡×¡Ö¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤¿¤¤!¡×¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤«¤±¤¿ÌðÀè¤Ë¡Ä¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î⁉¡×¡Ö ²Ä°¦¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤!¡×¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢È¿Â§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤¤¤¤¤· ¤¸¤Ö¤óÍÑ¤Ë¤â¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£