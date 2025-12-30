¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÈá´ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡£Á°È¾°µÅÝ¢ªÎä¤ä´À¾¡Íø¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç´¶¤¸¤¿¡È¤é¤·¤µ¡É¡¡²ø²æ¿ÍÂ³½Ð¤Î¤Ê¤«±ÑÂåÉ½MF¤ò±¦SB¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÈá´ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡© ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÂà¤±¤¿ 12·î27Æü¤Î¤³¤Î»î¹ç¤³¤½¤¬¡¢¤½¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÀÄ¤ÈÇò¤Î¥·¡¼¥¬¥ë¥º¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç15ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¡ÊÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï£°ËÜ¡Ë¡¢14Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤¬´ÊÃ±¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²¡¤»²¡¤»¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¤Ë¤ï¤º¤«£±ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÌá¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢µ¼ÔÃç´Ö¤È¡Öº£Æü¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥À¥á¡£Äñ¹³¤¹¤ë½Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Î45Ê¬¤Ï¤½¤ì¤Û¤É°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¡¢¥¬¥ó¥Ê¡¼¥º¤Î11¿Í¤¬³Æ¼«¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¤Æ´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼Â¦¤ÏÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹ß¤ê¤ëÈà¤é¤Î´é¤«¤é¤Ï¾ÇÁç´¶¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¹¶·â¤ÎÎ¾Íã¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿±¦¤Î¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡¢¤½¤·¤Æº¸¤Î¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤ÏÂÐÖµ¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò´°Á´¤ËÎ¿²ï¤·¡¢ºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½GK¥Ð¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤¬¼é¤ë¥´¡¼¥ë¤ò½±¤Ã¤¿¡££±¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤â´ñÀ×Åª¤Ê¹¬±¿¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤µ¤é¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡×¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÁª¼ê¸òÂå¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾Æ¬¤«¤é¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤È¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ô¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥µ¥«¤Î¥×¥ì¡¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÂç¤ÎµÞ½ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÁ³¤Î¸òÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â52Ê¬¡£ºÆ¤ÓÆÀÅÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤Î±Ô¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÉÔ±¿¤Ë¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¸ú²Ì¤¬¼¡Âè¤ËÉ½¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÆÃ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥ô¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¢¤µ¤é¤ËFW¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥ß¥ó¥Æ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ê¡¢º£µ¨ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¼éÈ÷¿Ø¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ64Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÇÅ´ÊÉ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤òÇË¤ê¡¢£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤È¸åÂà¤·¡¢µÕ¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Þ¤ÇÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¹¶·â»²²Ã¡£»î¹ç¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Áý¤·¡¢µÕ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤ÏÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Î²»¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï77Ê¬¡¢¼é¸î¿À¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¡£»î¹ç¸å¤Ë¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¾ìÌÌ¡£¥¨¥ê¥¢ÆâÂ¦¤Ç¥ß¥ó¥Æ¤¬Êü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Êº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¾å¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤â¤¬Æ±ÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÏÈ´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²£¤ÃÈô¤Ó¡£±¦¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÁË¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢£²¡Ý£±¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤òÇË¤Ã¤Æ»ÃÄê¤Ç½ç°ÌÉ½¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤éºÆ¤Ó¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
