¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥«¥í¥Ë¤Î·ªÃ«¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯¡¡Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡Ù¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹À¥¥¢¥ê¥¹¤â»²Àï¡ª¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡ÙÇ¯ËöSP¤ÎÌÏÍÍ
¡¡º£Ç¯¤Ç7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤µ¤ó¤ÞvsÇä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÁðÆå¹Ò´ð¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë¡¢EXIT¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢¤¢¤ó¤ê¡Ê¤Ü¤ë½Î¡Ë¡¢·ªÃ«¡Ê¥«¥«¥í¥Ë¡Ë¡¢½é»²Àï¤Î°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤é¤ÈÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤ÎÅÓÃæ¡¢¡Ö¤´Êó¹ð¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿·ªÃ«¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¬¤¯¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦±£¤·¶Ì¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ëº§°ùÆÏ¤ò»ý»²¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ë¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¡£¡Ö²¶¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ó¼êÅÏ¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤À¤¬¡¢º§°ùÆÏ¤±¤Ë¥µ¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¼ýÏ¿¤Î2Æü¸å¡¢11·î22Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤½¤¦¡£
