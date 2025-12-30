¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¹üÀÞ¤ÎCUTIE STREET¡¦¸Åß·Î¤¼Ó¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡°Â½»¥¢¥Ê¡Ö´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤Í¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡×¤òÈäÏª¡£º¸Â¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Åß·Î¤¼Ó¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿CUTIE STREET¤Î¸Åß·Î¤¼Ó
²Î¾§Á°¤Ë¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤Í¡£¹üÀÞ¤·¤Æ¤Æ¤â¤Í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¸Åß·¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢¸Åß·¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¿Ò¤Í¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢CUTIE STREET¡¢SHOW-WA ¡õ MATSURI¡¢HANA¡¢BOYNEXTDOOR¤Î4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
