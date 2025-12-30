¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Û2Ãå¡¦°¤ÉôÂó¿¿¡¡¡ÖÌ´¤ò¸«¤¿¤±¤ÉÌ´¤Ê¤éµÓ¤¬¡Ä¡×
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¤Î¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ï30Æü11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¤¬Ã±µ³Àï¤«¤éÄ¾ÀþÆÍ¤È´¤±¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§°¤ÉôÂó¿¿¡Ê2Ãå¡ËÌ´¤ò¸«¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ì´¤Ê¤éµÓ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ëº¹¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¸½¼Â¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§µÈÅÄÂóÌð¡Ê3Ãå¡Ë´ØÅìÀª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§Æî½¤Æó¡Ê4Ãå¡ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£·ë²Ì¤Ï¤¢¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê5Ãå¡Ë¡Ê2³Ñ¤Î»ûºê¹ÀÊ¿¤ÎÆ°¤¤Ç¡Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÉñÂæ¤Ï¡ËºÇ¹â¤Ã¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡£
¡¡¢§¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê6Ãå¡ËÏÆËÜ¡ÊÍºÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ê¶¥¤ê¡ËÉé¤±¤¿¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡£¿¿¿ù¡Ê¾¢¡Ë·¯¤¬Æâ¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê8Ãå¡Ë¤·¤¿¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÏºÇÄã¸Â¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ½ªB¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£