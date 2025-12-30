¼óÁê¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬ºöÄê¤Ë°ÕÍß¡¡¡Ö·ÐºÑ¤ÎÀøºßÎÏ²ò¤Êü¤Ä¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï30Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶³õÄ®¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Çº£Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×¤Î¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Î²Æ¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¤ÈÃÏÊý·ÐºÑ¤ÎÀøºßÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Ä¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¡ÊÀ®Ä¹¡ËÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡ÖÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¶âÍ»¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£»ñ»º±¿ÍÑÎ©¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¸åÈ¾¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤ÎÄìÎÏ¤äÀ¯ºö»Ù±ç¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢¸«»ö¤ÊµÕÅ¾·à¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£