ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊâ¤ê¤¨¤³¤µ¤ó¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ØÂè3»Ò¤Î½Ð»º¡Ù¤òÌÀ¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯¡¢»ä¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ç»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£Î¥º§¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ä¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂè3»Ò½Ð»º¤ò·è°Õ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤ÎÂè3»Ò½Ð»º¤Ï¡¢¡ÖÁ°´â¤Ç»ÒµÜ±ß¿íÀÚ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÁá»º
¡×¡ÖÆÍÁ³¤ÎÇË¿å¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢µßµÞÈÂÁ÷¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¡×¤È¡¢Ì¿¤¬¤±¤Î½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂ©»Ò¤ÏÌ¤½Ï»ù¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢»Ò°é¤Æ¤ÏNICU¤ÎÊÝ°é´ï¤ÎÃæ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Êì»Ò¤È¤â¤ËÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Á¡¢¡Ø¤Ò¤È°Â¿´¡Ù¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢»ä¤¬´â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤òÈ´¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»º¸å¤Î°ÂÅÈ¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¼«¿È¤¬ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë½±¤ï¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Êâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â°åÎÅ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸å°ä¾É¤Ï½Å¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤â»Ò¤É¤â¤â¡¢º£Æü¤òÀº°ìÇÕÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Á´°÷À®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤âÀ¸¤È´¤¯¤³¤È¡£Â¾¤Ë¤Ï²¿¤Ë¤âÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò½Å¤Í¡¢Å·¼÷¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼é¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤à¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤äÊ¸¾Ï¤Ï»ä¤ÎÀ¸¤¤¿ÂÀ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Æüµ¡£¤â¤·Ëü¤¬°ì»ä¤¬Áá¤¯¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¹þ¤á¤¿ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
