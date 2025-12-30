¡Ú¥ì¥³Âç¡Û40¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç´ë²è¾Þ¤ÎTUBE¤¬FRUITS ZIPPER¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ä
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TUBE¤Î40¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTUBE X¡×¤¬´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤ÎFRUITS ZIPPER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡ÖÉã¤ÈÌ¼¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¤¬¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤¬¡¢FRUITS ZIPPERÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê28¡Ë¤¬¡ÖTUBE¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¸ø¼°¤ªÉã¤µ¤ó¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
FRUITS ZIPPER¤È¤Î·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯¸ª¤ÇÂ©¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯6·î¤Î¥Ï¥ï¥¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ó¥¶¤¬²¼¤ê¤ë¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£