¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈÈ¿µÕÅªÃµÄå±Ç²è¡É¡¡¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Æー¥Þ
¡¡¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥°¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ö¥é¥ó¡×¥·¥êー¥º¡£¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¸¶ºî·Á¼°¤È¤¤¤¨¤ë¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò½¸¤á¤¿»¦¿Í¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂè3ºî¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡§¥¦¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¸½ÂåÅª¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Î·èÄêÈÇ¡¡¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡§¥°¥é¥¹¡¦¥ª¥Ë¥ª¥ó¡Ù¤Î¤¹¤´¤µ¤ËÇ÷¤ë
¡¡Á°2ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êーºî²È¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶ÈÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ö¥é¥ó¤¬º£²óÄÉ¤¦Ææ¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤¢¤ë¸Å¤¤¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¡£º£²ó¤â¡¢Æñ²ò¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÈÂç¤¤ÊÎÏ¤¬¥Ö¥é¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢°ìÉô¤Ç¡Ö¥·¥êー¥ººÇ¹â·æºî¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëËÜºî¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡§¥¦¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢²¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¥¡ー¥½¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥íー¥ê¥ó¡Ë¤Ê¤ë¡¢Ä¹¤¯¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¤ÎÅÄ¼Ë¤Ç¿®ÅÌ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë»Êº×¤À¡£¤³¤Î¿ÍÊª¡¢¿®¼Ô¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¶µ²ñ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¼ã¤¤»Êº×¡¢¥¸¥ã¥É¡¦¥Ç¥å¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥·ー¡Ê¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥³¥Êー¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»Êº×¤Ï¿®ÅÌ¤Îºá¤ä²á¤Á¤òÊ¹¤¡¢¿À¤Î¼Ï¤·¤ÈÏÂ²ò¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ·¼°¡Ö¹ð²ò¡×¤¬Æü¡¹¤ÎÌ³¤á¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤³¤ì¤Ï»Êº×Æ±»Î¤Ç¤â¤ª¤³¤Ê¤¦¤é¤·¤¯¡¢·àÃæ¤Ç¼ã¤¤»Êº×¥¸¥ã¥É¤¬¡¢¥¦¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ð²ò¤òÊ¹¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¼«¿È¤¬²¿ÅÙ¤â¼«°Ö¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ºá¤ò¥¸¥ã¥É¤Ë¸ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÇ¥«¥Õ¥§¡×¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¤¿¤Á¤¬¥»¥¯¥·ー¤Ê½÷À¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¤ÈÌÑÁÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¼ê¶á¤ËÅ¬Åö¤Ê»æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µ»¨»ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤â¸ì¤ë¡£¤µ¤¹¤¬Âî±Û¤·¤¿¥æー¥â¥¢´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÓËÜ¤È¤¤¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡¢¼ã¤¯¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê»×ÁÛ¤ò»ý¤Ä¥¸¥ã¥É»Êº×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢°ì¼ï¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¸£À©¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡»Êº×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤¶¤È¹ð²ò¤Î¾ì¤Ç¼«°Ö¹Ô°Ù¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÀº¿ÀÅª¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¹ð²ò¤ÏËÜÍè¡¢¿ÀÀ»¤Ê¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥¦¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤½¤ì¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¸¢°Ò¤ò¸Ø¼¨¤·¤ÆÁê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¡¢»ÙÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸¢°Ò¤ä¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÎÎ°è¤ËÅÚÂ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢¡È¿®¶Ä¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¡ÉÀµÅö²½¤·¤ÆÁê¼ê¤òÌÛ¤é¤»¡¢»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½¡¶µÅª¸¢°Ò¤ÎÉåÇÔ¤È¡¢ÀÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊµÔÂÔ¤Î¹½Â¤¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î²¼ÉÊ¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¶Å½Ì¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â¥¦¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¶µ²ñ¤Î¿®ÅÌ¤Ç¤¢¤ë¡¢ºÊ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤¿°å»Õ¥Ê¥Ã¥È¡Ê¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥ì¥Êー¡Ë¤ÎÉÔËþ¤òÀú¤ê¡¢¡Ö½÷ÀÁ´ÂÎ¤¬°¤¤¡×¡¢¡Ö¸½Âå¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤¬²ÈÄí¤ò²õ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀÕÇ¤¤äÁÓ¼º¤òÁþ°¤ËÊÑ´¹¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SFºî²È¤Î¥êー¡Ê¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤ÎÉÔ°Â¤ÈÅ¨ØÁ¿´¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬¼«Ê¬¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÈï³²ÌÑÁÛ¤Ë½±¤ï¤»¤â¤¹¤ë¡£¿®¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¦¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡ÖÀ¤Â¯¼Ò²ñ¤«¤éÇ÷³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢¡ÈÀï»Î¡É¤È¤·¤Æ¿À¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±¢ËÅÏÀÅª¤ÇË½ÎÏÅª¤ÊÀ¼Á¤Ï¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µÊ¡²»ÇÉ¡×¤Î¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¼Ò²ñ¤òË¾¤à½¡¶µ±¦ÇÉ¤Î¶áÇ¯¤ÎÌäÂê¤ò¡¢Ê£¹çÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÀ¤³¦Åª¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤òñÙ¤·¤ÆÂ¿³Û¤Î´óÉÕ¶â¤òÊ§¤ï¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²á·ã¤ÊÀ¯¼£Åª¼çÄ¥¤ò¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤Ë¼«¿È¤ÎÀâ¶µ¤ò»È¤¦¤³¤È¤òµö¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿À¤Î¶µ¤¨¤òÀ¯¼£Åª¤ÊÉÔ´²ÍÆ¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤»¤ëÆ»¶ñ¤Ë¤µ¤»¤â¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢½¡¶µ¤ò»È¤Ã¤¿¸½Âå¤Î½ôÌäÂê¤ò¡¢¤³¤³¤ÇÀ¶»»¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï½¡¶µ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²óÄ¹È±¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ò¡ÖÍýÀ¤Î¿®¼Ô¤À¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥É»Êº×¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢½¡¶µ¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½÷ÀÊÎ»ë¤ÈÆ±À°¦·ù°¡¢ÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤Î±£ÊÃ¡×¤¬½¡¶µ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Î¡È±£ÊÃ¡É¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤¬±£¤·¤Æ¤¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¶µ²ñ´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸¤Ø¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿®¶Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¡¢¤Ï¤¸¤±¤µ¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Èà¤é¤·¤¤´¶¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¼çÄ¥¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÀµÄ¾¤Ê°Õ¸«¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥¸¥ã¥É»Êº×¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¿À¤ÎÌ¾¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿ÀÀ»¤µ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¼«¿È¤ÎÍßË¾¤òËþ¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÀ»¿¦¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀµµÁ´¶¤äÎÑÍý¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÎÊý¤¬¡¢ËÜÍè¤Î½¡¶µÅª¤Ê¶µ¤¨¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥Ö¥é¥ó¤È¥¸¥ã¥É¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¥æー¥â¥¢¤«¤é¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬¥Á¥é¥ê¤È´é¤ò½Ð¤¹¡£°¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ëÂ¦¤¬¡¢¡ÖÈ¿Íð·³¤ß¤¿¤¤¤À¤í¡©¡×¤È¡¢ÀµµÁ¤Î´é¤ò¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÉÔ´²ÍÆ¤¬ÀµµÁ¤òÌ¾¾è¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Î°Û¾ïÀ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿ºÇ¸å¤Î¥¸¥§¥À¥¤¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤òÁÛµ¯¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°ºî¤ÎJ¡¦J¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹´ÆÆÄ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢ºîÉÊ¤Î¥»¥ª¥êー¤ò¼¡¡¹¤ÈÇË¤ëÆâÍÆ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤À¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ùµì3Éôºî¤Î¶¿½¥¤ËÊÐ½Å¤·¤¿¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹´ÆÆÄ¤Î»ÑÀª¤â¡¢È¿µÕ¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸ü¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î»ÑÀª¤Ë¤âÈãÈ½Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤Î»ý¤ÁÌ£¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ö¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤¬¡¢¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ーÅª¤Ê·²½°¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ë»÷¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥ëー¥ë¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¤À¡£ºÇ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ»ö¼Â¤ò²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÃµÄå¤ÎÌò³ä¤À¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥°±é¤¸¤ë¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ö¥é¥ó¤¬Î¢ÀÚ¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾ÃµÄå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ö¼Â¤ÈÀÕÌ³¤ò¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¡¢ÎäÅ°¤Ë¿¦Ì³¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢Ãá½ø¤ò¼é¤ëÂ¦¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤·¤«¤·¥Ö¥é¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿¦Ì³¤¹¤éÅê¤²¤À¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Èà¤Ê¤ê¤ÎÀµµÁ´¶¤ä·ã¾ð¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÏÈÁÈ¤ß¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²õ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¡ÈÈ¿µÕÅªÃµÄå±Ç²è¡É¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè3ºî¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ïÃ¦¤¬¡È²ò·è¥·ー¥ó¡É¤Ë¤Þ¤ÇÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤¬ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó½¡¶µ¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¡¶µ¤Î¶µµÁ¤Ëµ¿Ç°¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¸¥ã¥É¤Ï¡¢¡Ö½¡¶µ¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤êÊª¤ÎÊª¸ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤¿¤À¤Î±³¤À¤È»×¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê²¿¤«¡Ê¼Ï¤·¡¢°¦¡¢´õË¾¤Ê¤É¡Ë¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¤Ï¤³¤Î°Õ¸«¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢Èà¤â¤Þ¤¿¥¸¥ã¥É¤Ë°ìÄê¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Î¼Ô¤¿¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê½¡¶µ¤ËÆþ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÌµ½¡¶µ¤Ç¤¢¤ë¿Í¡¹¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°¿Í¤âÁ±¿Í¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÅöÁ³¤Î»ö¼Â¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥É¤Ï½¡¶µ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎÍýÀ¤ò¿®¤¸¤ëÃµÄå¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇÁ±¹Ô¤ò¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢À¤³¦¤Ï²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÜºî¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ö¥é¥ó¡×¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤Î¥Æー¥Þ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
