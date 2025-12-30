¡Ö²¿ÅÙ¤âÇº¤ß¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë¡Ä¡×MFÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¡¢J2¹ß³Ê¤Î¿·³ã¤«¤éJ1¾º³Ê¤ÎÄ¹ºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ!!
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï30Æü¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãMFÄ¹Ã«Àî¸µ´õ(27)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£J2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿·³ã¤«¤éJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¹ºê¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¸Ä¿Í»ÄÎ±¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹Ã«Àî¤ÏË¡À¯Âçºß³ØÃæ¤Î2020Ç¯¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆJ2¤Î¹ÃÉÜ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤«¤é¤Ï¹ÃÉÜ¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤¤Â³¤±¡¢24Ç¯¤ËJ1¿·³ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤âÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤à¤È¡¢ºòµ¨¤ÏJ1Á´38»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¡¢7¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤ÏÄ¹ºê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Ä¹Ã«Àî¸µ´õ¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯³§¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯²½Éô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤Ë¡¢ËÍ¤â¶¯¤¯¶¦´¶¤·¡¢¤³¤³Ä¹ºê¤Ç¶¦¤ËÊâ¤ß¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ ACL Í¥¾¡¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉ¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿·³ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ïº£Ç¯²Æ¤ËÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢2Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤òÄ¹Ê¸¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä¹Ã«Àî¸µ´õ¥³¥á¥ó¥È(¿·³ãÈ¯É½)
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò°¦¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Æüº¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¤ÎÃÏ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åºÎï»ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·³ã¤Ï¡¢½é¤á¤ÆJ1¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£J2»þÂå¤«¤éÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢°ìÈÖ¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¡×¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿·³ã¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤«¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºËÍ¤¿¤ÁÁª¼ê¤ËÇ®¤¤±þ±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê¿Æü¤ÎÎý½¬¸«³Ø¤Ë¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë400¡Á500¿Í¤â¤ÎÊý¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤òÃµ¤·¤Æ¤âÂ¾¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆJ2¹ß³Ê¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿·³ã¤òJ1¤Ë»Ä¤¹¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢ËÍ¤Ï¿·³ã¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÊÑÂ§Åª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾º¹ß¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤âÇº¤ß¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢»Ä¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿·³ã¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¿´¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À¼±ç¤Ï¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥·¥Æ¥ë¥Ë¥¤¥¬¥¿¡£
