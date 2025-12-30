¼é¸î¿À°ÜÀÒ¤Î²¬»³¤¬Âç·¿Êä¶¯!! U¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó°é¤Á¤Î196cmGK¤ò³ÍÆÀ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¡×
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï30Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¤Î¥³¥ê¥ó¥°¤«¤é¥É¥¤¥Ä¹ñÀÒ¤ÎGK¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥¶¡¼(26)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯½ªÎ»¸å¡¢Àµ¼°¤Ë°ÜÀÒ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡L¡¦¥â¡¼¥¶¡¼¤Ïº£µ¨¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¤ÇÀµGK¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿196cm¤ÎÄ¹¿ÈGK¡£¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢22Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤¬ÊÝÍ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢20-21¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÓÆ±¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬5»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥³¥Ã¥È¥Ö¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿19Ç¯8·î¤Ë¤ÏDFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡22Ç¯²Æ¤«¤é¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ª¥¤¥Ú¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢ÀµGK¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£24Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥ê¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î1Éô¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤Çµ®½Å¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²¬»³¤Ïº£µ¨¤Þ¤ÇÀµGK¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿GK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤¬ÀîºêF¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ËÀ®¸ù¡£¥â¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¥×¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üGK¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥¶¡¼
(Lennart Moser)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯12·î6Æü
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
196cm/88kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥É¥¤¥Ä
¢£¥Á¡¼¥àÎò
¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó(¥É¥¤¥Ä)-¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥³¥Ã¥È¥Ö¥¹(¥É¥¤¥Ä)-¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó-¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å(¥Ù¥ë¥®¡¼)-¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó-¥¢¥¦¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¯¥é¡¼¥²¥ó¥Õ¥ë¥È(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)-¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó-¥ª¥¤¥Ú¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)-¥³¥ê¥ó¥°(¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯)
