2025Ç¯¤ÎÂîµå³¦¤Ï¡¢1·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³«Ëë¤·¡¢5·î¤Ë¤Ï¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Éー¥Ï¤Ç¡ÖÀ¤³¦Âîµå ¸Ä¿ÍÀï¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë8·î¤Ë¤Ï¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£26Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇ®Àï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë½÷»Ò¤Î¥¨ー¥¹³Ê¤Ø¤ÈÈôÌö¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë17ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÝÂê¤ÈÀ®Ä¹¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×¤Ø¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëÃæ¤Ç³ëÆ£¤â
°ïºà¤¬¤Ò¤·¤á¤¯ÆüËÜ½÷»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢2023Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÈºÇÂç¤ÎÀ®Ä¹³ô¡É¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿Ä¥ËÜÈþ¡£25Ç¯¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤¿¤Á¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
5·î¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿À¤³¦Âîµå¡Ê¸Ä¿ÍÀï¡Ë¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢WTT¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤â¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢10·î¤ËÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿T¥êー¥°½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¡È¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Î¶¯²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ëµ»½Ñ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á°¤ÎÉé¤±Êý¤è¤ê²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¡ÈÂîµå¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥²ー¥à¡É¤À¤ÈÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤ò¤è¤ê¶¯¤¯²ÝÂê¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÍ¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Øº£¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£15ºÐ¤ä16ºÐ¤Îº¢¤Ï¡È»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Ï»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥×¥ìー¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë¾¡Íø¤·¤¿À¤³¦½÷²¦¡¦Â¹±Ïèµ¤Ë¤Ï0¾¡2ÇÔ¡¢À¤³¦2°Ì¤Ç¡ÈÅ·Å¨¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë²¦ÒØ碰¤Ë¤Ï6ÀïÁ´ÇÔ¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡ÈÂÐÃæ¹ñÀï¡É¤Ç°ìÈÖ¼ê¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ä¥ËÜÈþ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ï½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢WTT¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ä4～5·î¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦Âîµå ÃÄÂÎÀï¡×¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢28Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤âËÜ³Ê¥¹¥¿ー¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¿·»þÂå¤òÇØÉé¤¦ÉÔÆ°¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤òÎ×¤á¤ë¤«¤ÏÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£