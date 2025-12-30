¥Õ¥£¥®¥å¥¢¾®¾¾¸¶ÈþÎ¤¡¢É×¡¦Âº¤ÈÎ¥º§Êó¹ð¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë·èÃÇ¡×¡¡¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇËÌµþ¸ÞÎØÃÄÂÎ¤Î¶ä¤Ë¹×¸¥
SNS¤ÇÊó¹ð¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï·ÑÂ³
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¾®¾¾¸¶ÈþÎ¤¤µ¤ó¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ×¡¦Âº¤µ¤ó¤È¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØÃÄÂÎÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¶ä¥á¥À¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¸å¤â¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë³ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢Âº¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ8Ç¯´Ö¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Èà¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤ËÎ¥º§¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬Ã£¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËÄ¾ÀÜ¤´°§»¢¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤ê¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ä¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢º£¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç³èÌö¡£2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ï2009-10¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿åÃ«¿´¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤òÁÈ¤ßÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç½éÍ¥¾¡¡£14-15¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥Ö¥ê¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢16Ç¯¤ËÂº¤µ¤ó¤È¥«¥Ã¥×¥ë·ëÀ®¡£ÆüËÜ¤Ë½êÂ°¤òÌá¤·¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¡£17Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤ÎÂº¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡ÊÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀ«Ì¾¤Ï¥Æ¥£¥à¡¦¥³¥ì¥È¡Ë¡£18-19¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò4Ï¢ÇÆ¤·¡¢¸ÞÎØ¤ä»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£24Ç¯4·î¤Ë¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¸å¤â¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë³ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤·¤¤¾Ï¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤äÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
