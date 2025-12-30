¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤º¤ë¸¤µ¡×¤Ï°¤«¡©À¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£ Å¢ÂçÀ¤»á¡Ö±ø¤¤¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¾¡Íø¤Ï·ÐÎò¡×¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó»á¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤ËÆ»¤Î¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡2026Ç¯¤Ï¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¥é¥Ã¥·¥å¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2·î¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤ÇÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢3·î¤Ë¤ÏÌîµå¤ÎWBC¡¢6·î¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢ÎòÂå¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤º¤ë¸¤µ¡×¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÅÀ
¡¡³¤³°¤Î¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥·¥¢¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¤º¤ë¸¤µ¡×¤ÎÀ§Èó¤À¡ÖABEMA Prime¡×¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î¤º¤ë¸¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¢£Àµ¡¹Æ²¡¹¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¡©
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤ÎÅ¢ÂçÀ¤»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤Ê¸½¾õ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¼«¿È¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÅ°Äì¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ê³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤í¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ä¤ë¡£¤¹¤°¤ËÄË¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬½ª¤ï¤ëÅÙ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ËÀÜ¿¨¤Ç¤â¤·¤¿¤é¡¢»î¹ç¤¬3Ê¬¡¢4Ê¬»ß¤Þ¤ë¡×¡£
¡¡¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤¿¼¹Ãå¿´¤¬¸«¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¡×¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Å¢»á¤Ï¡ÖÀµ¹¶Ë¡¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢À¤³¦¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤Ï¡ÖÁê¼ê¤òÄÙ¤¹¤À¤È¤«¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤ÌÆ®ÁèËÜÇ½¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Å¢»á¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¡Ë7Ëç¡¢8Ëç¤ÈÊ¿µ¤¤Ç¤â¤é¤¦¡£¤Ç¤âJ¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡Å¢»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎËÜÊ¬¤Ï¡ÖÁ°Àþ¤Î¥ß¥¹¤òÀÕÇ¤¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤Ã¤¿ºÝ¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ç¤âÆÀÅÀµ¡²ñ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀïÎ¬¾å¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤»¤º¡Ë¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÊÁê¼ê¤ÈÂÎ¤¬¡ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¢£¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó»á¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë»È¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×
¡¡½ÀÆ»100¥¥íµé¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó»á¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¤º¤ë¸¤µ¡×¤ò¡ÖÀïÎ¬¤Î°ìÉô¡×¤È¤·¤Æ¹ÎÄê¤¹¤ë¡£½ÀÆ»¤Ë¤Ï¡Ö»ØÆ³¡×¤È¤¤¤¦È¿Â§¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤ò¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤¬¥é¥¹¥È30ÉÃ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡Øµ»¤¢¤ê¡Ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ»¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤ï¤¶¤ÈÁê¼ê¤ÎÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ØÂ»ý¤Á¡Ù¤Î»ØÆ³¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤éÉé¤±¤À¤«¤é¡£»ØÆ³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÀïÎ¬¤Î°ìÉô¡×¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë»È¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£Âè°ìÀþ¤ÇÀï¤¦¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡Ë¤½¤ì¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥À¥µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾¡ÉéÅ¯³Ø¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦»°²Ê¿¿À¡»á¤â¶¥µ»ÆÃÀ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¶î¤±°ú¤¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¿³È½¤òñÙ¤¹¤È¤«Áê¼ê¤òñÙ¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤«¤é¡¢Ê·°Ïµ¤Åª¤Ë¤µ¤Ã¤È¡Ê¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¡ËÆ¨¤²¤Æ´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡£
¢£¡Ö¿Æ¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÀ»¿Í·¯¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤º¤ë¸¤µ¡×¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î²Ïºê´Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤ÄÆÃÍ¤ÎÀ¼Á¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï½åË¡Àº¿À¤¬¤¢¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ø¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¡¢¹Ô´Ö¤òÆÉ¤ó¤ÇÍÞÀ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Å¢»á¤â¤³¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿Æ¤Î²ðÆþ¡×¤ò¡Ö¿Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¼Â¾ð¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¿Æ¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤¹¤ë»þ¡¢±ø¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤»¤ºÀ»¿Í·¯¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³»ß¤á¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¤È¤¤¤¦»þ¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¡ÊÀïÎ¬Åª¥Õ¥¡¥¦¥ë¡Ë¤ò»Ò¤É¤â¤¬¤·¤¿¤é¡¢¿Æ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¡Ø¿Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ù¤À¤È»×¤¦¡×¡£¶µ°é¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¡¢¾¡Éé¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¤·¤¿¤¿¤«¤µ¡×¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤âÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¶î¤±°ú¤¤ÎµÄÏÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¶áµ¦Âç³Ø ¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê ½êÄ¹¤Î²ÆÌî¹ä»á¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÈÁê°ãÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¡ÖÎã¤¨¤ÐÀÇ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ò¤ä¤ë¡£Á´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢²ÆÌî¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆÃÍ¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¤·¤Æ¡Ö¿®Íê´Ø·¸¡×¤òµó¤²¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Ã»´ü·èÀï¤Ç¾¡ÇÔ¡¢½ç°Ì¤¬¤Ä¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê ¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦
¡¡²þ¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸ì¤ë¡£Å¢»á¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê±ø¤¤¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡Íø¤Ï·ÐÎò¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¸À¤¦¿Í¤ÏÉé¤±¸¤¤À¡×¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ»á¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Þ¤º¸«¤é¤ì¤ë¡£·ë¶É¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£Éé¤±¤¿»þ¤Ë¡Ø¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é¤·¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¤À¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼«Ê¬¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¡¢¿´¤¬¤Í¤¸¶Ê¤¬¤ë¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿»°²Ê»á¤â¡Ö¤³¤Î¾¡Íø¤òÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤ë¸¤µ¤Ê¤Î¤«¸¤µ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤âÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¹Ç°¿¼¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë