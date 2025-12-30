¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢Éé½ý¼ÔÂ¿È¯¤Î¡ÈÌîÀïÉÂ±¡¡É²½¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ËÇ÷¤ë¡È¥á¥ó¥Ð¡¼ºÆ¹Í¡É¤Î¥Ô¥ó¥Á
¡¡²¤½£³Æ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ê¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡È¿´ÇÛ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹190cm¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤¤¹â¤µ¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕºÇ½ªÍ½Áª7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¤³¤¦¤¡Ë¡£Èà¤Îº¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç²ø²æ¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£8·î23Æü¡¢Ä®ÅÄ¤¬ÆÈ¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿³«ËëÀï¤ÎÁ°È¾ÅÓÃæ¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁ´¼£7¡Á8¥«·î¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¹ç¿Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëè·î¤Î¤è¤¦¤ËÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ø²æ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡9·î¤Ë¤Ï¡¢¹¶·â¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëº¸MF¤Î»°ãø·°¤¬º¸Â¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢Éüµ¢¤Ë¤Ï12·î¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿GK¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¤¶¤¤¤ª¤ó¡Ë¤¬11·î¤Ëº¸¼ê¤ò¹üÀÞ¡£Á´¼£3¡Á4¥«·î¤È¡¢WÇÕ¤Ë¤Ï·×»»¾å¤Ï½½Ê¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤¬¡¢»î¹ç´ª¤ÎÉüÄ´¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡12·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²ø²æ¿Í¤ÎÏ¢º¿È¿±þ¤Ï°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¹Ò¤¬±¦Â¼óÉé½ý¡¢ÃæÈ×¤Ç¹¶¼é¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ùÅÄÂçÃÏ¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÇ¯Æâ¤ÎÉüµ¢¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î21Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÕ¤Î¥ª¡¼¥»¥ëÀï¤Ç¡¢Áê¼êÁª¼ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸É¨¤òÉé½ý¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÃ´²Í¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¿¤Ð¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢·è¤·¤Æ·Ú¤¯¤Ê¤¤¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ºÇ°¤Îº¸É¨¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ï10¥«·îÁ°¸å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÆîÌî¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤¤¤¨¤¿¡£
¡Ö¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆîÌî¤Ï¡¢69»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢25ÆÀÅÀ¤È¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂåÉ½ÄÌ»»¤Ç¤Ï73»î¹ç26ÆÀÅÀ¡Ë¡£¥È¥Ã¥×²¼¡¢¥·¥ã¥É¡¼¡¢¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤È¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÊ£¿ô¡¢¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¿®Íê¤âÈó¾ï¤Ë¸ü¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢DF¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¡¢DF¤Î¹â°æ¹¬Âç¡Ê¤³¤¦¤¿¡Ë¡¢MF¤Î¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢MF¤Î°ËÅì½ãÌé¤é¤¬²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢·è¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡ÖDF¥é¥¤¥ó¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ëÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¤Ò¤È°Â¿´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤è¤ê¤à¤·¤í°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ìÆñ¤ÎÆ»¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÆ¹Í¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ÈÌîÀïÉÂ±¡¡É¤È²½¤·¤¿¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¡£