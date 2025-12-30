¿·°æ¹ÀÊ¸¡¡6Ç¯10¥«·î¤Ö¤êÉñÂæÉüµ¢¡¢±þ±ç¤Î°ìÊý¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤Ê¤¤¡×¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤â
¡¡12·î28Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿·°æ¹ÀÊ¸¤¬Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉñÂæÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿·°æ¤ÏÅìµþ¤Î²¼ËÌÂô¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿·àºî²È¤ÎÀÖËÙ²í½©»á¤Ë¤è¤ë°ì¿ÍÉñÂæ¡ÖÆüËÜÂÐ²¶2¡×¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¿·°æ¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¤ÎX¤Ç¡Ô¤Ê¤ó¤«¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¤ó¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¿¡ª¤³¤ì¤¬¶ÛÄ¥¤À¡ª¡Õ¤È´¶³´¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Û¤«¡ÔÆüËÜÂÐ²¶2¡¢ÀÖËÙ¤µ¤ó¤È¿ÍÀ¸½é¤ÎÂ¨¶½¼Çµï¡£²¿¤ò±é¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢8³ä¥à¥·¥ç¤ÎÏÃ¤·¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢9³ä¤«¡Õ¤ÈÆâÍÆ¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë29Æü¤Ë¤Ï¡Ô¼Õºá¡Õ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çnote¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ö¿·°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢·à¾ì¤Î³°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ë¡¢TBS¤«¤éÆÍ·â¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ï¡Ô°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤ÏÂô»³¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤Èµ¤·¡¢¡ÔºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬Ìá¤ì¤ë·ÝÇ½³¦¤Ï´Å¤¤¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ëÊýÃ£¤Ø¡£ÆüËÜ¤Ç½ÐÍè¤ë¿¦¶È¡¢Á°²Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂçÂÎÌá¤ì¤Þ¤¹¡£¡ö°ìÉô¤Î¿¦¶È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿·°æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡ÔÈï³²¼Ô¤È¤ÎÏÃ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤âÊÂ¤Ö¡£
¡Ôµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊóÆ»¤Ç»Ñ¤ò¸«¤¿¤éÌ¥ÎÏ¤â¥ª¡¼¥é¤â²¿¤Ò¤È¤ÄÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡Õ
¡ÔÉüµ¢¤Ï¡Öµö¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ
¡Ô¿·°æ¹ÀÊ¸¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤ì°Ê¾å¼ºË¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Õ
¡Ô¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤´ÑµÒ¤¬¤¤¤ëÉñÂæ¤È¤«¤Ê¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥¤¥á¡¼¥¸¾¦Çä¤Ç¹â¼ýÆþÌã¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òµ¿¤¦¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¿·°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¡¢Á°Ç¯¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÇÉ¸¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·Ë½¹Ô¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿¶¯À©À¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ìµ¯ÁÊ¡£ºÛÈ½¤ÇÄ¨Ìò4Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±ÉþÌò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡Ø¹ç°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£Äó½Ð¤¹¤ë¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Âð¤Ç¿·°æ¤µ¤ó¼«¿È¤È¡¢Èï³²¼Ô½÷À¤ÈÆ±¤¸¿ÈÄ¹¤Î½÷À¤¬½Ð±é¤¹¤ëºÆ¸½±ÇÁü¤âÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¡È°¤¢¤¬¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·°æ¤Înote¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä½Ð»ñ¼Ô¤¢¤ê¤¤Î¤¿¤á¡¢¿·°æ¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾®·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¤Ï³èÌö¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ä´ÑµÒ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð³èÆ°¤Ï¼«Í³¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡note¤Ç¤Ï¡È¶¯µ¤¡É¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¿·°æ¤À¤¬¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¼¡¼¡£