£Ê£²¹ß³Ê¤Î¿·³ã¡¢£Í£ÆÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¤Î£Ê£±¾º³ÊÄ¹ºê¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡Ö²¿ÅÙ¤âÇº¤ß¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë¡Ä¡×
¡¡¡¡Íèµ¨£Ê£²¤Î¿·³ã¤Ï£³£°Æü¡¢£Í£ÆÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¡Ê£²£·¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤é£Ê£±¤Ë¾º³Ê¤¹¤ëÄ¹ºê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£²¹ÃÉÜ¤«¤é£²£´Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ºòµ¨¤Ï£³£³»î¹ç£±ÆÀÅÀ¡¢º£µ¨¤ÏÁ´£³£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£·ÆÀÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò°¦¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Æüº¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¤ÎÃÏ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Î£²Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åºÎï»ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·³ã¤Ï¡¢½é¤á¤Æ£Ê£±¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
£Ê£²»þÂå¤«¤éÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÀµÄ¾¡¢°ìÈÖ¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¡Ù¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Û¤É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿·³ã¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤«¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºËÍ¤¿¤ÁÁª¼ê¤ËÇ®¤¤±þ±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê¿Æü¤ÎÎý½¬¸«³Ø¤Ë¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë£´£°£°¡¦£µ£°£°¿Í¤â¤ÎÊý¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤òÃµ¤·¤Æ¤âÂ¾¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ£Ê£²¹ß³Ê¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë¿·³ã¤ò£Ê£±¤Ë»Ä¤¹¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢ËÍ¤Ï¿·³ã¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÊÑÂ§Åª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾º¹ß¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤âÇº¤ß¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢»Ä¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿·³ã¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¿´¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À¼±ç¤Ï¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£²Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥·¥Æ¥ë¥Ë¥¤¥¬¥¿¡£¡×