¡ÖÌÓ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤«¤é¤¸¤ã¤ó¤¸¤ã¤óÍú¤±¤ë¡ª¡Ú3COINS¡Û¤ÇÈ¯¸«¡ª¡ÖÍ¥½¨¥½¥Ã¥¯¥¹¡×
¤¤¤Ä¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤²¼¡¢ÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÌÓ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤é¤Ï¡¢ÌÓ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¥×¥Á¥×¥é¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¾®Êª¤òÅ¸³«¤¹¤ë3COINS¤é¤·¤¯¡¢¤ª¼êÆþ¤ì³Ú¤Á¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤òÄì¾å¤²¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÅß¥³ー¥Ç¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡£
¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤¥í¥´»É½«¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
¡Ú3COINS¡Û¡ÖÌÓ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥í¥´»É½«¥½¥Ã¥¯¥¹¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸å¤í¤Ë¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯»Ü¤µ¤ì¤¿»É½«¥í¥´¤¬¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¿¶¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Åß¤ÎËèÆü¥³ー¥Ç¤Ç¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÌÓ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·ÃåÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥°¥ìー¥Ùー¥¸¥å¡¦¥Á¥ã¥³ー¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê4¿§¤òÅ¸³«¡£
°ìÊÊ¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Õ¥ê¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡ÖÌÓ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥é¥á¥á¥í¥¦¥½¥Ã¥¯¥¹¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸å¤í¤Î¥á¥í¥¦¥Õ¥ê¥ë¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥³ー¥Ç¤ËÄø¤è¤¤´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡£¥Ùー¥¸¥å¤ä¥°¥ìー¤Ê¤É¾åÉÊ¤Ê¿§Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤âÌÓ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤ÎÃåÍÑ¤äÀöÂõ¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Ëー¥«ー¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤ä¡¢¤¤ì¤¤¤á¤Î¥íー¥Õ¥¡ー¤Ç¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¡ý
writer¡§Emika.M